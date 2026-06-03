Añelo: el hospital llevará adelante una campaña de donación de sangre

La campaña se realizará en el hospital local, ubicado en la Calle N° 2. Será el próximo 30 de junio.

El hospital de Añelo Dr. Artemio Rubén Bautista llevará adelante en los próximos días una campaña de donación de sangre.

Las agentes sanitarias Rosa Mena, Belén Sánchez y Debora Muñoz, a cargo del operativo remarcaron la importancia de este acto, «de gran valor humano, ya que como dice el folletto, donar sangre regala vida».

En cuanto a la gestión y preparativos, Sánchez comentó que se trata de una campaña que se realizará el próximo 30 de junio, en conjunto con el hospital de Centenario, más precisamente con el área de Hemoterapia. «Ellos se contactaron con nosotros, así que somos como el nexo entre el hospital y la comunidad».

Sobre el lugar donde se podrá donar, agregó que la campaña se desarrollará en el Centro de Día, ubicado junto al área de Guardia y Emergencias del nosocomio local.

Las profesionales de la salud llaman a la comunidad a donar sangre.

Mena informó que se van a otorgar entre 25 y 30 turnos, siendo entre los requisitos de donación «ser mayor de 18 años, pesar como mínimo 50 kilos, no haber recibido transfusiones el último año, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo, no estar embaraza o amamantando».

Consultadas sobre si la campaña está dirigida a la búsqueda de un factor de sangre particular, Belén Sánchez comentó que es una campaña «general». Dijo además que hay buenas expectativas en cuanto a la convocatoria de la comiunidad, teniendo en cuenta el valor.

Muñoz explicó que el hospital de Añelo no cuenta con un listado de pacientes en lista de espera para transfusiones de sangre, como si ocurre en ciudades como Centenario, Cutral Có y Neuquén. Remarcó que estas campañas en los hospitales son muy importantes para «que ayudemos al centro. La sangre es algo que no la podemos producir, la unica forma es ésta, haciendo colectas».