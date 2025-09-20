Alergias estacionales: estas acciones son muy efectivas para evitarlas

Con la llegada de la primavera, la naturaleza vuelve a desplegar todo su esplendor: flores, árboles frondosos y un aire fresco y renovador. Sin embargo, para millones de personas, esta estación también significa una batalla constante contra las alergias estacionales. Los estornudos, la congestión, el lagrimeo y la picazón en los ojos se vuelven compañeros indeseados durante semanas e incluso meses. Afortunadamente, existen formas simples de lidiar con estos síntomas y mantener bajo control los alérgenos que desencadenan estas molestias.

Las alergias estacionales, también conocidas como «fiebre del heno» o «rinitis alérgica», son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias en el aire, como el polen, que ingresan al cuerpo. Estas partículas inofensivas para la mayoría de las personas pueden provocar, en quienes padecen alergias, una reacción que desencadena los incómodos síntomas ya conocidos.

El cambio climático también ha tenido su impacto en las alergias estacionales. La temporada de polen se ha alargado en muchas regiones, lo que significa que quienes son propensos a las alergias pueden sufrir por más tiempo cada año. Este fenómeno, sumado a los altos niveles de polución en las ciudades, hace que el control de las alergias sea un desafío más complejo.

Siete consejos para evitar las alergias en primavera:

Para quienes sufren de rinitis alérgica, evitar el contacto con los desencadenantes de la alergia y tomar medidas preventivas puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida. Acá te presentamos siete estrategias sencillas y efectivas para mantener las alergias bajo control.

1. Minimizá tu exposición al polen

El polen es uno de los principales responsables de las alergias primaverales. Durante esta estación, los árboles, las flores y los pastos liberan grandes cantidades al aire, aumentando la probabilidad de que las personas alérgicas entren en contacto con este irritante. Evitar las actividades al aire libre, especialmente en las mañanas, cuando los niveles de polen son más altos, puede ayudar a reducir los síntomas. Optá por realizar tus actividades al exterior en las tardes o luego de una lluvia, ya que la humedad tiende a limpiar el polen del aire.

Gentileza.

Además, es recomendable que no cuelgues la ropa afuera para secarla, ya que el polen puede adherirse a los tejidos y trasladarse al interior del hogar. Otro consejo útil es utilizar gafas de sol al aire libre, lo que puede evitar que las partículas irritantes entren en contacto directo con los ojos.

2. Mantené los espacios interiores libres de alérgenos

En los días de mayor concentración de polen, mantener las ventanas cerradas puede ser una medida clave para evitar que el alérgeno entre en tu casa. Usar aire acondicionado en lugar de ventilar con aire del exterior es otra estrategia eficaz. Si tu sistema de aire acondicionado o calefacción cuenta con filtros de alta eficiencia (HEPA), será aún mejor, ya que estos dispositivos están diseñados específicamente para atrapar partículas pequeñas, incluidos los alérgenos.

Otra recomendación es limpiar el hogar con frecuencia, especialmente los suelos, utilizando aspiradoras que cuenten con filtros HEPA. Estos filtros son capaces de retener partículas diminutas como polvo y polen, lo que ayudará a mantener un ambiente interior más limpio.

3. Controlá la humedad del hogar

El moho y los ácaros del polvo son otros alérgenos comunes que pueden desencadenar síntomas de alergia estacional. Estos proliferan en ambientes húmedos, por lo que es crucial mantener controlada la humedad en el hogar. Los deshumidificadores son herramientas útiles que ayudan a mantener el aire seco, reduciendo el riesgo de que se desarrollen estos alérgenos.

Asegurate de ventilar bien baños y cocinas, donde la humedad suele acumularse, y de revisar zonas como sótanos, donde también puede haber presencia de moho.

4. Medicación preventiva y de alivio

En casos donde las alergias causan síntomas severos, los medicamentos pueden ser una opción de alivio. Los antihistamínicos, que bloquean la acción de la histamina en el cuerpo, son particularmente efectivos para reducir los estornudos, la congestión nasal y la picazón. Entre los medicamentos más comunes están cetirizina, fexofenadina y loratadina, todos de venta libre. También están los descongestionantes, que pueden ayudar a despejar la nariz temporalmente, aunque no se recomienda su uso prolongado sin consultar a un médico.

Otro tratamiento que ha demostrado ser útil son los atomizadores nasales con corticoides, que alivian los síntomas nasales, como la inflamación. Si bien estos tratamientos pueden tomarse sin receta, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud para evaluar cuál es el más adecuado para cada persona.

5. Lavados nasales con solución salina

Una solución simple y efectiva para aliviar la congestión nasal es el uso de lavados nasales con solución salina. Este método, conocido también como irrigación nasal, consiste en enjuagar las fosas nasales con una solución de agua salada, lo que permite eliminar el polen y otros alérgenos atrapados en el tracto nasal.

Podés encontrar soluciones salinas preparadas en farmacias o prepararlas en casa, siempre asegurándote de utilizar agua embotellada o hervida para evitar infecciones. Este tratamiento, además de ser natural, es una forma económica de reducir los síntomas de congestión sin necesidad de recurrir a medicamentos.

6. Explorá opciones naturales

Para quienes prefieren alternativas más naturales, hay ciertos remedios que pueden proporcionar algún alivio. La espirulina, un alga conocida por sus múltiples beneficios, ha mostrado en algunos estudios tener efectos positivos en personas con alergias. También se ha explorado el uso de la petasita, una planta medicinal, como una opción para reducir los síntomas.

En algunos casos, la acupuntura puede ser útil para combatir las alergias estacionales. Foto gentileza.

Por otro lado, la acupuntura, aunque no es un tratamiento común para las alergias, ha sido mencionada en algunos estudios por su potencial para aliviar ciertos síntomas, aunque los resultados varían y no está completamente comprobado.

7. Vacunas antialérgicas

Finalmente, para quienes sufren de alergias severas, las vacunas antialérgicas, o inmunoterapia, son una opción a largo plazo. Este tratamiento consiste en inyecciones regulares de pequeñas dosis del alérgeno para que el cuerpo se habitúe y disminuya su respuesta con el tiempo. En algunos casos, este tipo de tratamiento puede administrarse en forma de comprimidos sublinguales.

Este enfoque es una solución más permanente para las personas que no logran controlar sus síntomas con otras estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de inmunoterapia puede llevar varios años.

Lidiar con las alergias estacionales puede ser frustrante, pero no es necesario que las molestias controlen tu vida. Adoptar medidas preventivas, mantener los espacios libres de alérgenos y considerar tratamientos tanto convencionales como alternativos te permitirá disfrutar de la primavera sin tener que soportar sus efectos negativos.

Siempre es importante que, antes de comenzar cualquier tratamiento, ya sea natural o médico, consultes con un profesional de la salud para asegurarte de que sea seguro y adecuado para tu caso. Con una combinación de cuidados y prevención, podés lograr que esta temporada sea mucho más llevadera.

