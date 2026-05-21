ANMAT aprueba una nueva forma de aplicación subcutánea de inmunoterapia en tratamientos oncológicos

La inmunoterapia revolucionó el tratamiento del cáncer en los últimos años al ofrecer una estrategia que fortalece las defensas del propio organismo para combatir distintos tipos de tumores y, en la actualidad, muchas inmunoterapias de referencia se administran por vía intravenosa mediante infusiones que demandan entre 30 y 40 minutos por sesión, a la vez que existen nuevas formas de aplicar ese mismo tratamiento por vía subcutánea que reducen ese tiempo.

En Argentina se diagnostican más de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año y una gran parte de los pacientes requiere tratamientos prolongados que implican múltiples visitas a centros de salud y controles periódicos. En este contexto, además de la eficacia clínica, los factores vinculados a la experiencia del paciente adquieren mayor relevancia, según se indicó en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La inmunoterapia revolucionó el tratamiento del cáncer. Foto: Agencia NA (Magnific/Ilustrativa)

Pembrolizumab es una inmunoterapia aprobada para múltiples tipos de cáncer, entre ellos melanoma, cáncer de pulmón, cabeza y cuello, mama triple negativo, cuello uterino y colorrectal. Esto significa que la nueva formulación subcutánea representa una innovación en la administración dentro de esta opción terapéutica, ya que ofrece una alternativa eficaz cómo a la formulación intravenosa (IV).

“La innovación en oncología no solo implica desarrollar nuevas terapias más eficaces, sino también mejorar la calidad de vida de las personas, quienes atraviesan un tratamiento contra una enfermedad como el cáncer. Reducir los tiempos de administración permite que los pacientes pasen menos tiempo en centros de salud y puedan sostener con mayor facilidad sus actividades cotidianas, su trabajo y su vida personal”, señaló Rodrigo Sánchez, (M. N. 137.231) médico oncólogo del Hospital Militar Central.

Por su lado, José María Palmeiro, doctor y director E. del Área Médica de MSD para Cono Sur, indicó: “Los avances en inmunoterapia reflejan una evolución que pone cada vez más foco en las personas: no solo en tratar la enfermedad, sino también en hacer que el tratamiento sea más accesible, práctico y compatible con la vida diaria de los pacientes”.

A medida que la investigación oncológica continúa avanzando, la incorporación de nuevas formas de administración forma parte del desarrollo continuo de opciones terapéuticas en oncología.