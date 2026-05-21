Alerta: advierten por correos falsos que simulan ser del Poder Judicial y buscan robar datos en Río Negro

Las consultas aumentaron en distintas localidades del Alto Valle tras la circulación de mensajes con información judicial apócrifa.

El Poder Judicial de Río Negro emitió una advertencia ante la circulación de correos electrónicos fraudulentos que simulan provenir de organismos judiciales y que buscan obtener información personal mediante engaños. La alerta surgió luego de que durante esta semana se registrara un importante número de consultas de personas del Alto Valle que recibieron mensajes vinculados a supuestas causas judiciales.

Según se informó oficialmente, los correos hacían referencia a un inexistente “juzgado federal de familia” e incluían datos falsos sobre expedientes, números de legajo y enlaces para descargar documentación.

Desde el organismo judicial remarcaron que la dirección de correo utilizada por los estafadores “no se corresponde con ninguna cuenta oficial utilizada en la provincia de Río Negro” y recomendaron no brindar información personal ni ingresar a enlaces sospechosos.

Cómo operan las estafas

El mecanismo utilizado responde a una modalidad conocida como phishing, una técnica de fraude digital mediante la cual delincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas para obtener datos sensibles.

“El objetivo es que las víctimas hagan clic en un enlace que redirige a una página falsa”, explicaron desde el Poder Judicial. Allí, al ingresar usuarios, contraseñas o información bancaria, los ciberdelincuentes pueden apropiarse de datos personales.

En los mensajes detectados esta semana aparecían referencias a expedientes del fuero de familia y supuestas actuaciones judiciales, con el objetivo de generar preocupación y apurar una respuesta de las víctimas.

Cuáles son las vías oficiales de notificación

El Poder Judicial recordó que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de mecanismos habilitados formalmente.

Entre ellos mencionaron las notificaciones en papel realizadas por oficiales de justicia, comunicaciones telefónicas vía WhatsApp en reclamos ya iniciados —como mediaciones o actuaciones de defensorías públicas— y el domicilio real electrónico para quienes adhirieron previamente a ese sistema.

En ese sentido, insistieron en que ningún organismo judicial solicita información confidencial mediante correos electrónicos dudosos ni envía links externos para descargar documentación sensible.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Ante el aumento de este tipo de maniobras, desde el Poder Judicial difundieron una serie de recomendaciones preventivas para evitar el robo de datos.

Entre las principales medidas aconsejaron verificar cuidadosamente el remitente del correo electrónico y revisar si existen errores ortográficos o direcciones sospechosas que intenten imitar sitios oficiales.

También recomendaron no ingresar a enlaces enviados por mail o mensajes y acceder siempre a páginas oficiales escribiendo manualmente la dirección web en el navegador.

Otra de las advertencias apunta a desconfiar de mensajes que generen urgencia, amenazas o promesas de premios inesperados, una estrategia frecuente utilizada por estafadores para forzar respuestas rápidas.

Finalmente, sugirieron reforzar la seguridad de las cuentas digitales mediante contraseñas seguras y sistemas de doble autenticación.