Tragedia en la Ruta 23: imputaron a un camionero por la muerte de un conductor tras desprenderse un acoplado

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de provocar un siniestro vial fatal sobre la Ruta Nacional 23, a la altura de Valcheta, luego de que el semirremolque del camión que conducía se desprendiera e impactara contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles mediante la plataforma Zoom. Allí, la Fiscalía atribuyó al conductor los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de octubre de 2025 en el kilómetro 125 de la Ruta 23, cuando el camión circulaba en sentido este-oeste. En esas circunstancias, el semirremolque se desenganchó, cruzó de carril e impactó contra un vehículo que transitaba en dirección opuesta.

Una víctima fatal y una mujer herida

Producto del fuerte impacto, el conductor del automóvil murió en el lugar, mientras que la mujer que viajaba como acompañante sufrió heridas de gravedad.

De acuerdo con la descripción realizada por la Fiscalía durante la audiencia, la víctima lesionada presentó “traumatismo cerrado de tórax y abdomen y fractura de columna vertebral”, lesiones que fueron incorporadas al legajo judicial mediante certificados médicos e informes periciales.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el imputado habría tenido una conducta negligente vinculada al desprendimiento del acoplado, situación que derivó en el siniestro fatal.

La prueba presentada por la Fiscalía

Para sostener la acusación, la Fiscalía incorporó distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación preliminar.

Entre ellos se incluyeron actas de procedimiento policial, informes accidentológicos, resultados de alcoholemia, documentación elaborada por el Gabinete de Criminalística de San Antonio Oeste y declaraciones testimoniales.

También se sumaron pericias técnicas destinadas a reconstruir la mecánica del hecho y determinar las condiciones en las que se produjo el desprendimiento del semirremolque.

La audiencia se realizó por Zoom

El acusado participó de la audiencia de manera virtual desde el Juzgado de Paz de El Bolsón, ciudad donde reside actualmente. Estuvo acompañado por sus abogados particulares durante la formulación de cargos.

Finalmente, el juez de garantías interviniente tuvo por formalizados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria.

A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal continuará reuniendo medidas de prueba para avanzar en la causa y determinar las responsabilidades penales por el hecho ocurrido sobre la Ruta Nacional 23.