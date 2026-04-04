Cada vez más popular: qué hierba agregar al mate para eliminar la hinchazón

Una hierba conocida por sus propiedades digestivas y calmantes .

Un yuyo clásico, accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria gana protagonismo entre quienes buscan aliviar la pesadez después de las comidas. Se trata de la manzanilla, una hierba conocida por sus propiedades digestivas y calmantes que ahora suma adeptos como complemento del mate.

En Argentina, donde el mate forma parte de la vida cotidiana, es cada vez más habitual agregar hierbas para potenciar sus beneficios. En ese contexto, la manzanilla se destaca como una de las opciones más recomendadas.

Por qué la manzanilla ayuda a la digestión

La manzanilla es reconocida por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la inflamación abdominal y aliviar la sensación de pesadez. Incorporarla al mate puede ayudar a quienes sufren hinchazón o molestias digestivas, especialmente después de comidas abundantes.

Además, su sabor suave la convierte en una aliada ideal, ya que no invade ni modifica el gusto de la yerba, sino que lo acompaña de forma equilibrada.

Los principales beneficios de la manzanilla

Entre sus propiedades más destacadas, especialistas señalan que esta hierba:

Mejora la digestión , facilitando el procesamiento de los alimentos

, facilitando el procesamiento de los alimentos Disminuye la inflamación abdominal , reduciendo la hinchazón

, reduciendo la hinchazón Aporta un efecto calmante , que relaja el sistema digestivo

, que relaja el sistema digestivo Es fácil de conseguir , disponible en dietéticas y supermercados

, disponible en dietéticas y supermercados Se integra al mate sin alterar su sabor

Cómo potenciar su efecto en el mate

La manzanilla también puede combinarse con otras hierbas para potenciar sus beneficios digestivos:

Menta : aporta frescura y alivio digestivo

: aporta frescura y alivio digestivo Cedrón : suma un efecto relajante

: suma un efecto relajante Burrito : clásico en mezclas digestivas

: clásico en mezclas digestivas Jengibre : agrega intensidad y efecto reconfortante

: agrega intensidad y efecto reconfortante Anís: tradicional aliado contra la hinchazón

Tres formas simples de usarla

Incorporar manzanilla al mate es sencillo y práctico:

Directo en la yerba : agregar una pequeña cantidad de flores secas

: agregar una pequeña cantidad de flores secas En saquito : colocar un saquito dentro del mate

: colocar un saquito dentro del mate Como base: preparar una infusión y usarla para cebar

Un hábito simple con beneficios cotidianos

En un contexto donde crecen las alternativas naturales para el bienestar, sumar manzanilla al mate aparece como una opción económica, accesible y efectiva para mejorar la digestión y reducir la hinchazón.

Un pequeño cambio en la rutina que puede marcar una gran diferencia en el día a día.