Cada vez más popular: qué hierba agregar al mate para eliminar la hinchazón
Además, su sabor suave la convierte en una aliada ideal, ya que no invade ni modifica el gusto de la yerba, sino que lo acompaña de forma equilibrada.
Un yuyo clásico, accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria gana protagonismo entre quienes buscan aliviar la pesadez después de las comidas. Se trata de la manzanilla, una hierba conocida por sus propiedades digestivas y calmantes que ahora suma adeptos como complemento del mate.
En Argentina, donde el mate forma parte de la vida cotidiana, es cada vez más habitual agregar hierbas para potenciar sus beneficios. En ese contexto, la manzanilla se destaca como una de las opciones más recomendadas.
Por qué la manzanilla ayuda a la digestión
La manzanilla es reconocida por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la inflamación abdominal y aliviar la sensación de pesadez. Incorporarla al mate puede ayudar a quienes sufren hinchazón o molestias digestivas, especialmente después de comidas abundantes.
Además, su sabor suave la convierte en una aliada ideal, ya que no invade ni modifica el gusto de la yerba, sino que lo acompaña de forma equilibrada.
Los principales beneficios de la manzanilla
Entre sus propiedades más destacadas, especialistas señalan que esta hierba:
- Mejora la digestión, facilitando el procesamiento de los alimentos
- Disminuye la inflamación abdominal, reduciendo la hinchazón
- Aporta un efecto calmante, que relaja el sistema digestivo
- Es fácil de conseguir, disponible en dietéticas y supermercados
- Se integra al mate sin alterar su sabor
Cómo potenciar su efecto en el mate
La manzanilla también puede combinarse con otras hierbas para potenciar sus beneficios digestivos:
- Menta: aporta frescura y alivio digestivo
- Cedrón: suma un efecto relajante
- Burrito: clásico en mezclas digestivas
- Jengibre: agrega intensidad y efecto reconfortante
- Anís: tradicional aliado contra la hinchazón
Tres formas simples de usarla
Incorporar manzanilla al mate es sencillo y práctico:
- Directo en la yerba: agregar una pequeña cantidad de flores secas
- En saquito: colocar un saquito dentro del mate
- Como base: preparar una infusión y usarla para cebar
Un hábito simple con beneficios cotidianos
En un contexto donde crecen las alternativas naturales para el bienestar, sumar manzanilla al mate aparece como una opción económica, accesible y efectiva para mejorar la digestión y reducir la hinchazón.
Un pequeño cambio en la rutina que puede marcar una gran diferencia en el día a día.
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