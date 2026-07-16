Se picó: Manchester United felicitó a Lisandro Martínez, pero los hinchas estallaron y pidieron que se vaya

La Selección Argentina cerró partido memorable ante Inglaterra y los que juegan todos los fines de semana en la Premier League lo vivieron de manera muy especial. Uno de ellos, Lisandro Martínez, festejó a full, fue de los que más canto e incluso se adueñó del bombo con la imagen de Lionel Messi. Horas más tarde, los hinchas de su equipo, Manchester United, le pasaron factura.

El defensor y otros jugadores de la Scaloneta tomaron una bandera casera que se infiltró en el estadio que decía: “Las Malvinas son argentinas”. La imagen recorrió el mundo y es probable que la FIFA aplique una sanción porque están prohibidas. De todos modos, el festejo de Lisandro y sus compañeros siguió, a puro canto, con el público que quedó en el estadio.

Otro encontronazo de Martínez, ahora con Jude Bellingham. (AP)

El tuit de Manchester United

La cuenta oficial de Manchester United publicó un mensaje en el cual felicitó a Lisandro Martínez por haber avanzado a la final y consolaba a Kobbie Mainoo y Marcus Rashford por haberse quedado a las puertas de disputar el partido más importante de su historia.

Ese mensaje en redes cayó muy mal entre los hinchas de los Diablos Rojos. Fueron cientos los comentarios negativos, especialmente los que apuntaron contra Licha Martínez, a quien acusaron de bajar su nivel en el equipo y también hubo enojo porque él fue uno de los que levantó la bandera de Malvinas.

A la hora de los festejos, Lisandro Martínez es uno de los líderes. (AP)

La furia de los hinchas del Manchester

«Hay que venderlo», «Rescindan su contrato», «Deberían retirarle la visa de trabajo», traducidos, fueron algunos de los mensajes, mas suaves, que le escribieron a Lisandro, de gran nivel a lo largo de todo el Mundial.

Conocido como el «Carnicero», Martínez es una pieza clave de los Diablos Rojos. Después de una lesión que lo frenó casi un año, volvió y se ganó la titularidad. Habrá que ver cómo sigue la historia después de este enojo de los hinchas. Por lo pronto, el Atlético de Madrid ya preguntó por él.