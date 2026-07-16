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Cortan el paso por la Ruta 67, cerca de la Autovía Norte de Neuquén: hay una protesta y piden circular con precaución

La interrupción inició durante las primeras hora de este jueves 16 de julio. Vecinos de Valentina Norte Rural reclaman por el servicio de gas.

Redacción

Por Redacción

Cortan la Ruta 67

Cortan la Ruta 67

El tránsito en la Ruta Provincial 67 amaneció con complicaciones debido a una protesta realizada por vecinos de Valentina Norte Rural. Varias personas cortaron el paso de vehículos para visibilizar su reclamo por falta de gas en el barrio.

La interrupción se ubica sobre la vía a la altura de la Autovía Norte de Neuquén. Piden circular con precaución.

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El tránsito en la Ruta Provincial 67 amaneció con complicaciones debido a una protesta realizada por vecinos de Valentina Norte Rural. Varias personas cortaron el paso de vehículos para visibilizar su reclamo por falta de gas en el barrio.

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