Cortan el paso por la Ruta 67, cerca de la Autovía Norte de Neuquén: hay una protesta y piden circular con precaución

El tránsito en la Ruta Provincial 67 amaneció con complicaciones debido a una protesta realizada por vecinos de Valentina Norte Rural. Varias personas cortaron el paso de vehículos para visibilizar su reclamo por falta de gas en el barrio.

La interrupción se ubica sobre la vía a la altura de la Autovía Norte de Neuquén. Piden circular con precaución.

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