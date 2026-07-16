Vacaciones de invierno en Viedma: llega la Friki Fan Fest con tres días de anime, cosplay y videojuegos

La Friki Fan Fest vuelve a Viedma con invitados nacionales y una agenda repleta de actividades. Foto: gentileza.

Viedma se prepara para vivir un fin de semana dedicado al anime, el manga, los videojuegos y la cultura pop con la tercera edición de la Friki Fan Fest, que se desarrollará del 17 al 19 de julio en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

El evento, que cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro, ofrecerá durante tres jornadas una amplia programación con propuestas para todas las edades, combinando entretenimiento, arte y producción cultural.

Qué actividades tendrá la Friki Fan Fest en Viedma

Entre las actividades habrá espectáculos en vivo, competencias, espacios interactivos y la presencia de invitados especiales de alcance nacional. Participarán bandas musicales, actores de doblaje, creadores de contenido y la cantante Hitomi, reconocida por su trayectoria en plataformas digitales.

Además, la Friki Fan Fest incluirá torneos de videojuegos y juegos de cartas, concursos de dibujo para niños, jóvenes y adultos, y el tradicional certamen de cosplay, uno de los momentos más esperados por el público.

Como en ediciones anteriores, el festival también dará espacio a realizadores y productores locales, quienes presentarán producciones audiovisuales y distintos proyectos vinculados al universo de la cultura pop.

Dónde comprar las entradas para la Friki Fan Fest en Viedma

Consolidada como una de las propuestas más convocantes de las vacaciones de invierno en la Comarca Viedma-Patagones, la Friki Fan Fest busca promover el encuentro entre fanáticos de distintas expresiones de la cultura contemporánea y generar un espacio de participación para jóvenes, familias y comunidades creativas.

Las entradas pueden adquirirse en Panic Show de Viedma y en Versalles y Almacén del Arte de Patagones. También es posible solicitarlas mediante transferencia bancaria a través de la organización. La programación completa y las novedades del evento se publicarán en las redes sociales oficiales de la Friki Fan Fest.