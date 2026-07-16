Detuvieron a un joven armado en pleno centro de Cipolletti: secuestraron dos pistolas cargadas

Las armas y las municiones quedaron secuestradas para ser incorporadas a la investigación judicial.

Un joven de 24 años fue detenido en Cipolletti durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina luego de que efectivos de la Policía de Río Negro descubrieran que llevaba dos armas de fuego cargadas y 31 municiones en una riñonera. La Fiscalía dispuso su detención por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.

El procedimiento se originó mientras se desarrollaban los festejos, cuando la Policía recibió un alerta por un episodio en el que una persona había resultado herida con un arma blanca. A partir de la descripción aportada por los primeros efectivos que intervinieron, personal de la comisaría Cuarta logró localizar a un hombre cuyas características coincidían con las informadas.

Intentó impedir el procedimiento

Al momento de ser identificado, el sospechoso intentó obstaculizar el procedimiento y proporcionó datos personales falsos. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo de manera segura y realizaron un cacheo preventivo.

Durante esa requisa encontraron una pistola calibre 9 milímetros cargada y otra calibre .380, ambas ocultas dentro de una riñonera y en condiciones de ser utilizadas.

Secuestraron dos armas y 31 municiones

Además de las pistolas, el personal policial secuestró una importante cantidad de cartuchos. Una de las armas tenía un cargador con 14 municiones calibre 9 milímetros, mientras que la otra contaba con ocho proyectiles calibre .380.

Los efectivos también hallaron un cargador adicional con otros nueve cartuchos, por lo que el total de municiones secuestradas ascendió a 31.

Mientras avanzaba el procedimiento, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes y aseguró la preservación de las pruebas.

Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso la detención del joven por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego en flagrancia. El operativo permitió retirar de circulación las armas en un contexto de gran concentración de personas que participaban de los festejos.