Así vivió Antonela Roccuzzo el gol de Enzo Fernández: lágrimas y alegría en la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles, la histórica semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra mantuvo en vilo a millones de personas a lo largo y ancho del país, de la misma manera que a Antonela Roccuzzo. Cuando el reloj marcaba los 40 minutos del segundo tiempo, y el combinado nacional buscaba con desesperación romper la resistencia británica, una genialidad colectiva encendió el Atlanta Stadium.

Tras el bombazo de Enzo Fernández, que decretó el agónico empate 1 a 1, la transmisión oficial del encuentro enfocó de forma inmediata las plateas de preferencia. Allí, las cámaras captaron a la rosarina Antonela Roccuzzo, que rompió en un llanto desconsolado de desahogo, fundiéndose en un cálido abrazo con sus allegados mientras aplaudía el gol, dejando una de las postales más conmovedoras de la jornada mundialista.

Del sufrimiento al desahogo: el gol de Enzo Fernández que conmovió a Antonela Roccuzzo

El desarrollo del clásico ante el representativo de los Three Lions se presentó cuesta arriba para la estructura de Lionel Scaloni, obligando a un desgaste físico y mental extremo para revertir la desventaja inicial.

La jugada que devolvió la ilusión a la delegación albiceleste se gestó a través de la lucidez del capitán Lionel Messi, quien tras recibir la pelota entre dos defensores rivales, divisó la proyección de Enzo Fernández en las inmediaciones del área grande.

El talentoso volante del Chelsea se tomó un tiempo extra para acomodar el cuerpo y desenfundó un potente remate de media distancia, que resultó inalcanzable para la estirada del arquero Jordan Pickford, desatando la locura en el sector de la parcialidad argentina.

Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro #Messi, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19/07 en New Jersey/New York #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/Zqc8Fl3x3D — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) July 15, 2026

La lente de la transmisión internacional no tardó en buscar la reacción de la familia del capitán, ubicada en el palco de honor. Las imágenes de Antonela Roccuzzo, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida por el trámite del partido, reflejaron la enorme carga de tensión acumulada durante un encuentro que definía el boleto al partido decisivo de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: la asistencia de Lionel Messi y el cabezazo consagratorio de Lautaro Martínez en Atlanta

El estallido emocional, gatillado por el tanto de la igualdad, sirvió como el impulso anímico definitivo para que el elenco de Lionel Scaloni fuera en busca de la gloria antes de la prórroga. Cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento y los penales parecían una posibilidad ineludible, una nueva maniobra de pelota parada volvió a torcer el destino.

En el minuto 93, un córner ejecutado de forma precisa conectó nuevamente con la zurda de Lionel Messi, quien colocó una asistencia milimétrica sobre la posición de Lautaro Martínez para que el atacante del Inter de Milán definiera de cabeza de forma inapelable en el área chica.

La concreción del 2 a 1 final desató la euforia colectiva y selló una clasificación memorable, que deposita a la Selección Argentina en la gran final del Mundial 2026 que se disputará en Nueva York-Nueva Jersey.