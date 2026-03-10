Café reciclado: cómo usar los restos para darle potencia a tus plantas de interior y exterior

¿Sabías que algo tan simple como el café que tirás todos los días puede tener tantos usos?

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar el cuerpo, reducir residuos y conectar con lo cotidiano de otra manera. En esa búsqueda, un aliado inesperado cobra protagonismo: el café que queda en el filtro después de prepararlo. Aunque muchos lo desechan sin pensarlo, sus propiedades lo convierten en un ingrediente versátil para rutinas de belleza, huerta y limpieza. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Acá te lo contamos.

Belleza natural y sin químicos

El café usado puede convertirse en un excelente exfoliante casero para rostro y cuerpo. Al tener una textura suave pero granulada, ayuda a eliminar células muertas sin irritar. Para aplicarlo, basta con mezclar una cucharadita de café húmedo con una cucharada de aceite de coco, oliva o incluso crema humectante. Se frota en círculos suaves, se deja actuar uno o dos minutos, y se enjuaga con agua tibia.

Además, algunos lo aplican también en el cuero cabelludo para estimular la circulación y fortalecer la raíz del pelo.

Adiós a los malos olores

Los posos de café también son muy eficaces para absorber malos olores. Colocar una taza pequeña con restos secos en la heladera, dentro del placard o cerca del tacho de basura puede neutralizar los olores fuertes, gracias a su capacidad para atrapar compuestos volátiles.

Fertilizante para tus plantas

Si tenés plantas en casa, el café usado también puede ayudarlas. Rico en nitrógeno, potasio y magnesio, puede incorporarse al compost o colocarse directamente en la tierra de plantas como helechos, hortensias, suculentas o cactus. Se recomienda usarlo una vez por semana y siempre en pequeñas cantidades, para evitar acidificar demasiado el suelo.

Tip útil: dejá secar bien el café antes de usarlo en las macetas para evitar que aparezcan hongos.

Ahuyentador de insectos

Por su aroma fuerte y su composición, el café también es una barrera natural contra algunos insectos. Espolvorearlo cerca de puertas o ventanas puede disuadir hormigas y cucarachas. Además, sirve como repelente de pulgas en mascotas si se usa (en muy poca cantidad) durante el baño.