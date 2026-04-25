Feroz incendio en la zona del Tercer Puente en Cipolletti

Un importante incendio se desató este sábado por la tarde en las inmediaciones del Tercer Puente, en la ciudad de Cipolletti, y generó preocupación por la magnitud de las llamas.

El foco ígneo comenzó a desarrollarse alrededor de las 19 y rápidamente se hizo visible desde distintos puntos cercanos. Las primeras imágenes fueron registradas por personas que realizaban trekking nocturno en la barda de Neuquén, quienes compartieron videos del avance del fuego.

Desde Bomberos Voluntarios de Cipolletti informaron que las dotaciones están camino al lugar para contener el incendio y evitar que se propague hacia otras áreas.

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