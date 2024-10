Caminar es el mejor remedio: cuántos minutos hay que andar por semana

Caminar siempre, en vacaciones, en la diaria en la ciudad… al aire libre… Cuidar el corazón es la meta.



Por Nicolás Gambazza (*), especial para RÍO NEGRO.

Las enfermedades cardiovasculares están entre las principales causas de fallecimiento en nuestro país y en todo el mundo.

Dentro de estas patologías, la muerte súbita tiene un fuerte impacto: en la Argentina se estima que es la causa de, aproximadamente, 40 mil defunciones al año, según el Ministerio de Salud.

Esta cifra representa un llamado de atención para tomar acciones que reduzcan su incidencia.

La Fundación Cardiológica Argentina busca destacar la importancia de la educación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la necesidad de contar con desfibriladores automáticos externos (DEAs) en lugares públicos con alta afluencia de personas.

El médico cardiólogo Mario Fitz Maurice, director de comunicación científica de la SAC y exdirector del Consejo de Arritmias de la institución, explica que “la muerte súbita es aquella que sucede de manera inesperada, dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, en gente aparentemente sana y casi sin ningún síntoma previo”.

La muerte súbita tiene dos picos de mayor incidencia dentro del rango etario de la población.

La primera se da durante la infancia y suele estar vinculada a patologías congénitas.

Y después crece a partir de los 45 años, cuando la enfermedad coronaria empieza a ser más prevalente en el hombre. Entre las mujeres, en cambio, se da una década más tarde, según los expertos.

RCP y desfibriladores: claves para salvar vidas

Ante un episodio de muerte súbita, el corazón se detiene abruptamente, por lo que deja de bombear sangre a los tejidos, lo que pone en grave riesgo al cerebro, el órgano más vulnerable. En estas situaciones, cada segundo cuenta.

Si la asistencia se brinda durante el primer minuto, entre el 70% y el 80% de las víctimas pueden llegar con vida al hospital. Sin embargo, con cada minuto que pasa sin realizar RCP, las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%, y a partir de los tres minutos, la falta de oxígeno en el cerebro puede causar daños irreversibles.

Dada la importancia de la intervención temprana, los especialistas insisten en la necesidad de desarrollar programas de salud pública que capaciten a la población general en la realización de técnicas de RCP y en el uso de desfibriladores.

140 minutos de actividad física por semana

Las personas que son sedentarias durante ocho o más horas al día pueden reducir su riesgo general de muerte, y especialmente su riesgo de morir de enfermedad cardíaca , si realizan 140 minutos o más de actividad física moderada a vigorosa cada semana.

Estos resultados muestran la importancia de animar a las personas a hacer ejercicio todas las semanas, “sobre todo para los individuos cuyas circunstancias de vida requieren estar sentado durante mucho tiempo, como los conductores o los oficinistas.

Las personas que se sentaban durante ocho horas o más al día tenían un riesgo 77% mayor de morir prematuramente si realizaban menos de 140 minutos de actividad física moderada/vigorosa cada semana. Sin embargo, los que cumplieron con el objetivo de 140 minutos tenían solo un 20 por ciento más de riesgo de muerte prematura, muestran los resultados.

La actividad física tuvo un impacto incluso mayor en el riesgo de morir de enfermedad cardiaca, encontraron los investigadores.

Las personas sedentarias durante ocho horas o más al día tenían un riesgo casi 3.5 veces mayor de morir de enfermedad cardíaca si realizaban menos de 140 minutos de actividad física moderada/vigorosa cada semana.

Pero si hacían ejercicio 140 minutos o más, su riesgo de morir de enfermedad cardiaca en realidad se reducía en un 11%, a pesar de su comportamiento sedentario.

El nuevo estudio aparece en una edición reciente de la revista Diabetes Care.

Foto gentileza

¿Qué tiene que hacer antes de comenzar?

Si hace mucho que no hace actividad física o tiene alguna enfermedad de algún tipo, consulte al médico para ver si está en condiciones, qué tiene que hacer y qué tipo de ejercicio.

Después, recomendaciones generales: empiece de a poquito, no se apure, no corra.

Si no hacía nada, con que se mueva un poco más ya le está cambiando la vida.

Si no caminaba, no me movía, ¿por qué no camina 15 minutos, dos veces por semana? O 20 minutos, dos veces por semana. 20 minutos, tres veces por semana. Le cambia la vida.

Lo ideal es caminar a paso rápido 45 minutos, no más que eso ¿Cuántas veces por semana? Día por medio.

Cuando saque la cuenta va a estar caminando más de 150 minutos semanales.

Si es acompañado, si quiere, mejor. Entonces uno lo empuja emocionalmente al otro. Cuando uno está medio caído, el otro le dice dale, vamos, sigamos.

(*) Médico Cardiólogo

MN 132650 – MP 7110 – MEsp. 3934

Presidente Colegio Argentino de Cardiología

Secretario de Jerarquización del Acto médico de la Federación Argentina de Cardiología (FAC)

Secretario Científico de la Sociedad de Cardiología de Neuquén