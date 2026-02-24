Cinco ejercicios fáciles para hacer durante la mañana si tenés más de 50: mejoran la memoria

Existen diversas estrategias y ejercicios que podemos implementar para mantener nuestro cerebro en forma y prevenir el deterioro cognitivo. Aunque tradicionalmente se ha pensado que los ejercicios mentales como crucigramas y sudokus son la clave para conservar la memoria, investigaciones recientes sugieren que el ejercicio físico, entre otras actividades, puede tener un impacto significativo aún más significativo en nuestra salud cerebral.

El deterioro de la memoria y la función cerebral es un proceso complejo influenciado por factores biológicos, ambientales y de estilo de vida. Uno de los factores biológicos más importantes es la reducción del volumen cerebral, especialmente en el hipocampo, una región crucial para la formación de nuevos recuerdos. La acumulación de proteínas anormales, como las placas de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares de tau, también está asociada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Además, factores como la mala circulación sanguínea, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, y el estrés crónico pueden afectar negativamente la memoria. Mantener una vida activa física e intelectualmente es crucial para generar una «reserva cognitiva», una red de circuitos cerebrales que nos protege del deterioro cognitivo.

Cinco ejercicios para mantener activa la memoria:

1- Ejercicio aeróbico:

El ejercicio aeróbico, como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta, ha demostrado ser muy eficaz para mantener la salud cerebral. Aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y promueve la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales. Incluso sesiones cortas de 30 minutos pueden tener un impacto positivo en la memoria a corto plazo.

Gentileza.

2- Ejercicios de fuerza:

El entrenamiento de fuerza, que incluye levantar pesas o usar bandas de resistencia, también es crucial. Estudios han demostrado que el ejercicio de fuerza puede mejorar la función ejecutiva del cerebro, la cual nos permite planificar, organizar y prestar atención. Además, estos ejercicios promueven la liberación de sustancias que comunican el músculo con el cerebro, fortaleciendo la relación entre ambos.

3- Bailar:

Bailar es una excelente actividad para la mente y el cuerpo. Combina ejercicio físico con estímulos mentales como aprender nuevos pasos y seguir el ritmo de la música. Bailar no solo mejora la condición física, sino que también estimula la memoria y la coordinación, y puede ser una actividad social muy enriquecedora.

4- Conversar y socializar:

Mantenerse socialmente activo es fundamental para la salud cerebral. Las interacciones sociales estimulan el cerebro, fomentan la creación de nuevas conexiones neuronales y pueden prevenir el aislamiento social, que está asociado con el deterioro cognitivo. Participar en discusiones argumentadas y actividades sociales puede ser muy beneficioso para la memoria.

5- Aprender nuevas habilidades:

Aprender nuevas habilidades, como tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma o practicar una actividad como el taichí, puede ser muy beneficioso. Estas actividades estimulan el cerebro de múltiples maneras, promoviendo la neuroplasticidad y ayudando a mantener la memoria y otras funciones cognitivas en buen estado.

La clave para mantener la memoria y las capacidades cognitivas al envejecer no se encuentra en un solo tipo de ejercicio o actividad, sino en una combinación de esfuerzos que incluyan tanto el ejercicio físico como el mental. Mantenerse físicamente activo, socializar, aprender cosas nuevas y mantenerse mentalmente estimulado son estrategias efectivas para proteger nuestra memoria y nuestra salud cerebral a medida que envejecemos.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.