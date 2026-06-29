Daniel López Rosetti lanzó una advertencia sobre el azúcar: cómo puede afectar al cerebro y la memoria

Otro de los puntos destacados por el médico es la necesidad de evitar los picos de glucosa en sangre. Fotos gentileza.-

Reducir el consumo de azúcar no solo ayuda a controlar el peso o prevenir la diabetes. También puede ser una estrategia para cuidar el cerebro a largo plazo. Así lo destacó el médico Daniel López Rosetti a través de su cuenta de Instagram, quien advirtió que mantener estables los niveles de glucosa en sangre contribuye a disminuir procesos inflamatorios y podría reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

El especialista recordó que el exceso de azúcares agregados tiene efectos que van mucho más allá del metabolismo y puede influir en funciones tan importantes como la memoria, el aprendizaje y el rendimiento cognitivo.

Cómo impacta el azúcar en el cerebro

El cerebro utiliza la glucosa como principal fuente de energía, pero eso no significa que necesite grandes cantidades de azúcar refinada. De hecho, cuando la glucemia presenta subidas y bajadas constantes por una alimentación rica en productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, el organismo entra en un estado que favorece la inflamación.

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Según explicó López Rosetti, disminuir el consumo de azúcar ayuda a reducir esos fenómenos inflamatorios, que también pueden afectar al sistema nervioso central.

Diversas investigaciones han encontrado que la inflamación crónica y las alteraciones en el metabolismo de la glucosa están relacionadas con un mayor deterioro cognitivo durante el envejecimiento.

La importancia de mantener estable la glucemia

Otro de los puntos destacados por el médico es la necesidad de evitar los picos de glucosa en sangre. Cuando los niveles de azúcar permanecen más estables a lo largo del día, el organismo funciona de manera más eficiente y también se protege la salud cerebral.

Este equilibrio puede lograrse priorizando alimentos ricos en fibra, frutas enteras, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas de buena calidad, además de reducir el consumo de golosinas, gaseosas, jugos azucarados y productos ultraprocesados.

¿Puede prevenir enfermedades como el Alzheimer?

López Rosetti explicó que mantener una alimentación saludable no garantiza que una persona nunca desarrolle enfermedades neurodegenerativas, pero sí ayuda a disminuir algunos de los factores de riesgo asociados.

En los últimos años, distintos estudios científicos han vinculado la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y la inflamación persistente con un mayor riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer. Por ese motivo, muchos especialistas consideran que cuidar la salud metabólica también es una forma de proteger el cerebro.

Pequeños cambios con grandes beneficios

La recomendación no consiste en eliminar por completo el azúcar de la alimentación, sino en reducir el consumo de azúcares agregados y elegir alimentos frescos la mayor parte del tiempo.

Para López Rosetti, las decisiones cotidianas tienen un impacto acumulativo. Comer mejor, realizar actividad física de forma regular, dormir lo suficiente y controlar factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes forman parte de una estrategia integral para preservar la memoria y la salud cerebral con el paso de los años.