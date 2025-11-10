Cómo hacer una enredadera frondosa con una batata (o boniato): paso a paso fácil y sin gastar

A medida que los brotes crecen, comenzarán a alargarse y a formar una enredadera frondosa.

¿Te imaginás tener una enredadera frondosa y decorativa en tu casa sin necesidad de comprar plantas costosas? Con solo una batata o un boniato y un poco de paciencia, podés lograrlo. Esta técnica no solo es económica, sino que también es una forma divertida de explorar la naturaleza desde tu hogar.

El primer paso es buscar una batata que esté en buen estado. Visitá la verdulería y elegí la más linda: evitá las que estén demasiado golpeadas o dañadas. La clave está en una batata firme, con su piel intacta, que tenga el potencial de brotar.

Cómo preparar el recipiente:

Para iniciar el proceso, vas a necesitar un vaso de boca ancha. Llenalo con agua hasta cubrir aproximadamente la mitad de la batata. Colocá la batata en el vaso de manera que la parte más puntiaguda o herida quede hacia arriba. Para mantenerla en su lugar, podés utilizar palillos de madera clavados alrededor de la batata, formando una especie de soporte que la sostenga sobre el borde del vaso.

Ubicá el vaso en un lugar luminoso, pero donde no reciba luz solar directa, para evitar que el agua se caliente demasiado o que la batata se deteriore. Con paciencia, en una o dos semanas comenzarán a aparecer las raíces y, poco después, los primeros brotes verdes. Este es el momento más emocionante, ¡tu planta está cobrando vida!

Cuidados básicos

Cambiá el agua regularmente : Mantené el agua limpia para evitar que se formen hongos o malos olores. Lo ideal es cambiarla cada dos o tres días.

: Mantené el agua limpia para evitar que se formen hongos o malos olores. Lo ideal es cambiarla cada dos o tres días. Limpiá la batata : Revisala seguido y limpiá cualquier parte que pueda haberse deteriorado. Esto garantizará que los brotes crezcan sanos.

: Revisala seguido y limpiá cualquier parte que pueda haberse deteriorado. Esto garantizará que los brotes crezcan sanos. Asegurá buena luminosidad: La batata necesita luz para desarrollarse, pero evitá exponerla a rayos solares directos para que no se queme.

A medida que los brotes crecen, comenzarán a alargarse y a formar una enredadera frondosa. Podés dejarla en agua si preferís un estilo decorativo minimalista o transplantarla a tierra para darle más espacio y fomentar su desarrollo.

¡Y listo! Con un poco de paciencia y cuidados básicos, transformarás una simple batata en una hermosa planta que decorará cualquier rincón de tu hogar.

