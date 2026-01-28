SUSCRIBITE Diario papel
Cómo llenar tu jardín de repollos y alcauciles: guía rápida para cultivarlos en casa

Es muy sencillo y rápido. Con pocos cuidados vas a lograr tener tus propios alimentos. Seguí el paso a paso.

Tanto los repollos como los alcauciles necesitan sol pleno para desarrollarse.

En los últimos años, los repollos y alcauciles han dejado de ser simples ingredientes de cocina para convertirse en estrellas del diseño de jardines.

Estas hortalizas no solo son deliciosas y nutritivas, sino también aportan un toque escultural y vibrante a cualquier espacio verde. Si querés sumarles un lugar especial en tu casa, aquí te contamos cómo cultivarlos de forma fácil y rápida.

Paso 1: Elegí el lugar perfecto

Tanto los repollos como los alcauciles necesitan sol pleno para desarrollarse. Elegí un espacio en tu jardín o terraza que reciba al menos 6 horas de luz directa al día. Si vivís en un lugar con inviernos fríos, buscá un sitio protegido del viento.

Paso 2: Prepará el suelo

Ambas plantas requieren suelos fértiles y bien drenados. Antes de plantar:

  • Aireá la tierra: Removela con una pala para que quede suelta y permita un buen desarrollo de las raíces.
  • Aboná: Agregá compost o estiércol bien descompuesto para aportar nutrientes esenciales.
  • Verificá el drenaje: Evitá los encharcamientos, ya que pueden afectar las raíces, especialmente de los alcauciles.
Paso 3: Siembra y cuidados iniciales

Repollos

  1. Época de siembra: Finales del verano o inicios del otoño. Se siembran en almácigos y se trasplantan cuando las plántulas tienen entre 10 y 15 cm.
  2. Distancia: Dejá 40-50 cm entre plantas para que tengan espacio suficiente para crecer.
  3. Riego: Necesitan riegos profundos, asegurándote de mantener el suelo húmedo pero no saturado.

Alcauciles

  1. Época de siembra: A finales del verano. Podés sembrarlos en almácigos o dividir las matas adultas, separando los hijuelos.
  2. Distancia: Ubicá las plantas a 1 metro de distancia, ya que pueden alcanzar hasta 1,20 metros de altura.
  3. Riego: Moderado y constante, sin encharcar.

Paso 4: Mantenimiento y cosecha

  • Repollos: Estarán listos para cosechar aproximadamente 4 meses después de la siembra, cuando sus hojas formen un “corazón” firme.
  • Alcauciles: Se cosechan también a los 4 meses, cuando los capullos estén bien formados pero antes de que las flores se abran.

Bonus: Un toque ornamental

Dejá que los alcauciles florezcan si querés aprovechar su aspecto decorativo: sus flores lilas son un verdadero espectáculo visual. Por su parte, los repollos, con sus hojas vistosas en tonos verdes y morados, pueden ser un centro de atención en cualquier cantero.

Beneficios de cultivarlos en casa

  • Ahorro: Tendrás ingredientes frescos y orgánicos al alcance de la mano.
  • Decoración natural: Sus formas y colores aportan belleza a cualquier espacio.
  • Sostenibilidad: Contribuís a un estilo de vida más eco-friendly al reducir el consumo de productos empaquetados.

No hace falta ser un experto para disfrutar de estas hortalizas en casa. Con un poco de atención y los cuidados adecuados, podés transformar tu jardín o terraza en un espacio funcional y lleno de vida.


