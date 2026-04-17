Como sano en la semana, pero me descontrolo el finde. Estrategias para disfrutar sin culpa

Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108

Es un clásico argentino: durante la semana, la rutina nos ayuda a comer equilibrado, con ensaladas, proteínas magras y porciones controladas. Pero llega el viernes por la noche y el plan social (un asado con amigos, una picada improvisada, pizza para la familia o empanadas en una juntada) nos hace tambalear. ¿La solución? Renunciar al placer no es sano ni sostenible. En cambio, transformemos esos momentos en oportunidades para comer rico, variado y nutritivo, incorporando vegetales, fibras y trucos simples que eviten excesos sin quitarle la gracia al encuentro.

Por qué pasa y cómo evitar la culpa

El «descontrol» del finde no es falta de voluntad, sino un choque entre estructura diaria y libertad social. Estudios muestran que dietas rígidas generan efecto rebote: cuanto más restringís, más comes el sábado. La clave está en la flexibilidad mental: dejá de clasificar alimentos como «buenos» o «malos». Un asado no es pecado si lo balanceás con ensaladas frescas; una pizza suma placer si la compartís en porción moderada.

Placeres del finde, versión saludable y práctica

Acá te detallo alternativas accesibles para cada clásico, con ingredientes fáciles de conseguir. Siempre prioriza : 1/2 del plato para el protagonista, 1/2 para vegetales . Estas versiones mantienen el sabor auténtico, pero suman nutrientes.

Asado: Elegí cortes más magros como tapa de asado, cuadril, pollo, o simplemente saca la grasa visible. Acompaña siempre con ensaladas: mixta, de hojas, tomate y verdeo o la que te guste.

Picada: a la picada común súmale hummus (procesando garbanzos cocidos con jugo de limón, un chorrito de aceite de oliva), tahini (pasta de sésamo). Cortá bastones de polenta (hacéla firme y horneala hasta dorada), zanahorias baby crudas, apio y pepino en palitos. Para la «salsita», mezcla yogur natural con hierbas.

Pizza: Cárgala de salsa de tomate natural, vegetales asados (berenjena, zucchini, pimientos), champiñones y queso. Horneá a fondo alto para que quede crocante.

Empanadas: usa carne especial con cebolla, morrón, aceitunas y condimento a gusto. Hornéalas a 200°C en lugar de freírlas (quedan livianas y crujientes). Varia con relleno veggie: espinaca, ricotta light y nuez moscada. Serví 3-4 unidades con ensalada criolla.

Claves prácticas para el equilibrio semanal