Cómo tener romero en maceta: resiste el frío, florece en invierno y aporta sabor en tus comidas

Si querés comenzar una huerta aromática o sumar una planta rústica que aguante el invierno, el romero es una gran opción.

El romero es una de esas plantas que lo tienen todo: es linda, útil, aromática y resistente. Soporta el frío, florece en invierno y se adapta muy bien a macetas, por lo que es perfecta para balcones o terrazas. Si la cuidás bien, puede vivir muchos años sin exigencias.

Además, es comestible y aporta beneficios digestivos y antiinflamatorios. Por eso, tener romero en casa no solo decora y perfuma, sino que también mejora tus comidas y tu salud.

Elegí una maceta con buen drenaje

Para cultivar romero en maceta, lo más importante es que la maceta tenga agujeros en la base y esté rellena con un sustrato suelto, que permita escurrir el agua. Podés mezclar tierra con arena o perlita para mejorar el drenaje. El romero no tolera los encharcamientos, así que conviene dejar secar bien la tierra entre riego y riego.

Dónde ubicarlo en invierno

Fotos gentileza.-

Es una planta de clima mediterráneo que necesita sol directo al menos 4 o 5 horas por día. En invierno, lo ideal es ubicarla en un lugar resguardado del viento, pero donde reciba buena luz. Puede estar al aire libre sin problemas si las heladas no son muy intensas. Si vivís en una zona muy fría, acercala a una ventana o protegela por la noche.

Cuándo florece y cómo aprovecharlo

El romero florece en otoño e invierno, según el clima. Sus flores pequeñas y violetas atraen polinizadores y decoran cualquier rincón. Además, sus hojas pueden cortarse todo el año para usar frescas o secar y guardar. Podés sumarlas a guisos, carnes, panes o infusiones digestivas.

Una planta que cuida

Más allá de su aroma y sabor, el romero tiene propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias. Se lo usa desde hace siglos para aliviar malestares estomacales y como apoyo en casos de estrés o cansancio. Incluso puede prepararse como aceite casero o en infusiones con otros yuyos.

Ideal para empezar una huerta en casa

Si querés comenzar una huerta aromática o sumar una planta rústica que aguante el invierno, el romero es una gran opción. Requiere poca agua, se adapta a distintos climas y no necesita fertilizantes ni cuidados especiales. Con una maceta, algo de sol y un poco de paciencia, vas a tener verde, aroma y sabor durante todo el año.