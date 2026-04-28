Genneia y Edison Energía son los ganadores de la licitación por la privatización de Transener

Transener es la empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión más importante de Argentina. Foto: archivo.

En una operación que redefine el mapa del sector energético nacional, Genneia y Edison Energía anunciaron que resultaron ganadores de la licitación para adquirir una participación accionaria clave en Transener. De esta forma, ambas compañías formalizan su ingreso al capital de la principal transportista de electricidad en alta tensión de Argentina.

A partir de esta transacción, ambas compañías asumirán el co-control de la operación de Transener en conjunto con Pampa Energía, consolidando una alianza entre tres de los actores más relevantes del sistema eléctrico local.

En total, las empresas precalificadas presentaron ofertas por un total de 887 millones de dólares. Genneia-Edison ofertaron 356 millones, mientras que Central Puerto propuso 301 millones y Edenor, 230 millones.

Transener es la empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión más importante en Argentina, ya que opera más del 80% de la red de transmisión. Su infraestructura atraviesa más de 15 provincias y cumple un rol clave en la interconexión de los grandes centros de generación con las áreas de mayor consumo.

Según indicó el Ministerio de Economía, está previsto que la adjudicación se realice en mayo de acuerdo al cronograma establecido, completando una instancia clave dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Enarsa que está lleva adelante el gobierno nacional.

Cómo se llevó adelante la privatización de Transener

La venta de las acciones de Enarsa en Citelec había sido anunciada el 23 de diciembre, siendo parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Economía, orientada a obtener divisas y reducir la participación estatal en el sector energético.

El pasado 19 de marzo se incorporaron cambios al pliego de la licitación. Los cambios incluyeron ajustes en el cronograma, modificaciones en artículos del pliego y aclaraciones orientadas a mejorar la claridad y alcance de la convocatoria.

Finalmente, la apertura de sobres se realizó el 14 de abril, y cuatro empresas presentaron sus candidaturas para quedarse con las acciones de acciones de Enarsa en Citelec, operadora Transener. Genneia y Edison optaron por participar de forma conjunta, mientras que Central Puerto y Edenor se presentaron por su cuenta.

Respecto a las compañías que presentaron la oferta ganadora, Genneia es la empresa líder en energías renovables en el país, conducida por Jorge Brito (presidente del Banco Macro) y con el mexicano David Martínez como socio inversor. Por su parte, Edison Energía es un holding formado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, junto con el Grupo Newsan y accionistas de Inverlat Investments.