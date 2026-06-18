Después de los 60: cinco ejercicios fáciles que los cardiólogos aconsejan hacer todos los días

Cada vez más cardiólogos destacan la importancia de los ejercicios de fuerza para mejorar la salud cardiovascular, la movilidad y la calidad de vida.

Caminar suele ser la primera actividad que aparece cuando se habla de ejercicio y salud cardiovascular. Sin embargo, cada vez más especialistas coinciden en que existe otra práctica que no debería faltar después de los 60 años: el entrenamiento de fuerza.

Durante mucho tiempo se creyó que levantar peso era una actividad reservada para jóvenes o deportistas. Hoy la evidencia científica muestra algo muy diferente. Mantener y desarrollar masa muscular a medida que pasan los años ayuda a preservar la movilidad, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas, además de aportar beneficios para el corazón.

La pérdida natural de masa muscular comienza a acelerarse a partir de los 50 años y puede afectar la independencia y la calidad de vida. Por eso, distintas sociedades médicas y especialistas en cardiología recomiendan incorporar ejercicios de fuerza como parte de una rutina completa de actividad física.

Por qué la fuerza también protege al corazón

Cuando se habla de salud cardiovascular, muchas personas piensan únicamente en actividades aeróbicas como caminar, correr o andar en bicicleta. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza también genera efectos positivos.

Diversas investigaciones demostraron que ayuda a mejorar el control de la presión arterial, favorece el metabolismo de la glucosa, contribuye a mantener un peso saludable y reduce factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.

Además, conservar la masa muscular permite realizar actividades cotidianas con menor esfuerzo, algo fundamental para mantener la autonomía con el paso de los años.

No se trata de levantar grandes pesos

Los especialistas aclaran que el entrenamiento de fuerza no implica necesariamente acudir a un gimnasio o levantar cargas elevadas.

Ejercicios sencillos como sentarse y levantarse de una silla, subir escaleras, utilizar bandas elásticas o trabajar con mancuernas livianas pueden ser suficientes para obtener beneficios.

Lo importante es que la actividad se adapte a las posibilidades y condiciones de cada persona, especialmente si existen enfermedades previas o limitaciones físicas.

Cuánto recomiendan hacer

Las guías internacionales aconsejan combinar actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

Una rutina equilibrada puede incluir caminatas diarias junto con ejercicios para piernas, brazos, espalda y abdomen. La combinación de ambas modalidades ofrece beneficios tanto para el corazón como para la salud general.

Un hábito para ganar años de calidad de vida

Los especialistas coinciden en que el objetivo no es desarrollar grandes músculos, sino conservar la fuerza necesaria para mantener la independencia y seguir realizando actividades cotidianas durante más tiempo.

Por eso, después de los 60 años, incorporar ejercicios de fuerza puede convertirse en una de las decisiones más importantes para cuidar el corazón, prevenir lesiones y disfrutar de una vida más activa.

Cinco ejercicios fáciles para hacer después de los 60 años

1. Sentarse y levantarse de una silla

Fortalece piernas y glúteos, mejora el equilibrio y ayuda en actividades cotidianas. Hacer entre 10 y 15 repeticiones.

2. Caminar a paso ligero

Es una de las mejores actividades para el corazón. Con 20 a 30 minutos diarios alcanza para empezar a obtener beneficios.

3. Elevación de talones

De pie, apoyado en una pared o una silla, elevar los talones y quedar en puntas de pie durante unos segundos. Fortalece pantorrillas y mejora la estabilidad.

4. Flexiones contra la pared

Apoyar las manos sobre una pared y realizar flexiones suaves. Ayuda a fortalecer brazos, hombros y pecho sin exigir las articulaciones.

5. Levantamiento de botellas de agua

Utilizar botellas pequeñas como peso para realizar movimientos de brazos. Es una forma sencilla de trabajar la fuerza del tren superior desde casa.

Consejo de los especialistas

Realizar estos ejercicios dos o tres veces por semana y combinarlos con caminatas puede ayudar a conservar la masa muscular, proteger el corazón y mantener la independencia con el paso de los años.