El alimento que combate la hipertensión y tiene más potasio que la banana

Un ingrediente versátil y nutritivo se destaca por su alto contenido en potasio, superando a otros alimentos populares.

Las enfermedades cardiovasculares, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares (ACV), son las principales causas de mortalidad en Argentina. Entre los factores que las propician, la hipertensión arterial se posiciona como uno de los más comunes y preocupantes. Según datos recientes, una de cada tres personas adultas en el país padece esta condición, caracterizada por el aumento sostenido de la fuerza con la que la sangre circula por las arterias.

Los especialistas coinciden en que adoptar un estilo de vida saludable es clave para prevenirla. Esto incluye evitar alimentos ultraprocesados, realizar actividad física regular y optar por una dieta equilibrada rica en nutrientes esenciales. Entre los aliados de la alimentación se destaca un mineral que puede marcar la diferencia: el potasio.

¿Por qué el potasio es tan importante para la salud cardiovascular?

El potasio es un mineral esencial que contribuye a regular la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio en el organismo. Este proceso ayuda a reducir la retención de líquidos y facilita la eliminación de sal a través de la orina, promoviendo una circulación más saludable.

Un estudio publicado en el Journal of Human Hypertension en 2024 reveló que quienes seguían una dieta alta en potasio presentaban niveles más bajos de presión arterial y un 14% menos de riesgo de enfermedades cardíacas. Los alimentos ricos en este mineral, más que los suplementos, son la mejor fuente para incorporarlo en la dieta diaria.

El alimento que sorprende por su aporte en potasio

Aunque las bananas son comúnmente asociadas al potasio, hay un tubérculo que las supera: la batata. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), una batata horneada con piel contiene aproximadamente 572 mg de potasio, casi 100 mg más que una banana.

Pero sus beneficios no terminan ahí. La batata también es una excelente fuente de vitamina A, especialmente en sus variedades de pulpa anaranjada. Este nutriente es fundamental para la salud visual y el sistema inmunológico. Una batata promedio de 150 g puede aportar hasta el 99% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina A para mujeres adultas y el 79% para hombres. Además, contiene vitamina C, un poderoso antioxidante que protege las células del daño oxidativo.

Cómo incorporar la batata en la dieta diaria

La versatilidad de la batata la convierte en una opción ideal para incluir en diversas preparaciones: al horno, en puré, o como base de guisos. Este tubérculo no solo aporta sabor y textura, sino que también contribuye a cuidar el corazón y mejorar la calidad nutricional de las comidas.

Optar por alimentos ricos en potasio como la batata no reemplaza otros hábitos saludables, pero es un paso sencillo y delicioso para combatir la hipertensión y cuidar de la salud cardiovascular.

