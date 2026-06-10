Alerta por viento y nevadas en siete provincias, tres de la Patagonia: se esperan ráfagas de 90km/h este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó una advertencia para este miércoles 10 de junio 2026. El mapa con las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó para este miércoles 10 de junio de 2026 una alerta por viento y nevadas en siete provincias de Argentina. La advertencia alcanza también a un sector de la Patagonia.
Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Provincias bajo alerta por viento y nevadas este miércoles
La alerta por viento incluye a toda la provincia de Santa Cruz, el sur de Chubut, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero.
«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», comunicó el SMN.
Por nevadas, la advertencia es para la provincia de Tierra del Fuego. Es para la tarde y noche de hoy. También hay pronosticadas intensa caída de nieve en Mendoza y San Juan.
Alerta por viento: las recomendaciones del SMN
Estas son recomendaciones del organismo nacional durante la alerta por vientos:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
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