Alerta por viento y nevadas en siete provincias, tres de la Patagonia: se esperan ráfagas de 90km/h este miércoles

Viento y ráfagas en un sector de la Patagonia. Foto: Archivo Florencia Salto .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó para este miércoles 10 de junio de 2026 una alerta por viento y nevadas en siete provincias de Argentina. La advertencia alcanza también a un sector de la Patagonia.

Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Provincias bajo alerta por viento y nevadas este miércoles

La alerta por viento incluye a toda la provincia de Santa Cruz, el sur de Chubut, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», comunicó el SMN.



Por nevadas, la advertencia es para la provincia de Tierra del Fuego. Es para la tarde y noche de hoy. También hay pronosticadas intensa caída de nieve en Mendoza y San Juan.

Alerta por viento: las recomendaciones del SMN

Estas son recomendaciones del organismo nacional durante la alerta por vientos:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.