El marketing digital ya no es opcional: cómo competir en internet sin ser una gran empresa

El marketing digital dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. Lo comprueban tanto las grandes empresas como los pequeños emprendimientos que, con las herramientas adecuadas, logran competir —y ganar— terreno en un mercado cada vez más exigente.

“El usuario de hoy pasa más de seis horas por día frente a pantallas, y toma decisiones de compra mucho antes de llegar a un local”, explica Manuel Ferrini, especialista en Google Ads e inteligencia artificial aplicada al marketing. Desde su agencia Caissa, considerada una de las mejores del país por Google, acompaña cada mes a más de 50 empresas de 10 países en su crecimiento digital.

Aunque la tecnología se vuelve cada vez más accesible, Ferrini advierte que la clave no está solo en usar las herramientas, sino en saber cómo aprovecharlas con estrategia. “Crear una campaña lleva minutos; hacerla rentable y sostenible requiere otra cabeza”, señala.

¿Se puede empezar sin ser experto?

La respuesta es sí, pero con matices. Plataformas como Google Ads y Google Analytics se han vuelto más intuitivas, incluso para quienes recién se inician. “La barrera técnica bajó, pero la complejidad estratégica sigue. Hoy no alcanza con ‘estar en internet’. Hay que entender cómo destacarse, cómo convertir esa visibilidad en ventas reales”.

Desde su experiencia —más de nueve años como consultor—, Ferrini identifica tres errores frecuentes entre quienes intentan gestionar campañas por su cuenta: no tener una propuesta de valor clara, no definir objetivos concretos y querer hacerlo todo sin delegar.

¿Cómo competir en un entorno digital saturado?

“Cuando uno se anuncia en Google ya no compite con el negocio de la esquina, compite con todos los que aparecen en ese buscador. Por eso, la propuesta de valor tiene que sobresalir en medio del ruido”, sostiene. Y agrega que, ante un ecosistema tan cambiante, contar con asesoramiento especializado no es un gasto, sino una inversión: “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se estanca”.

Ferrini también destaca que cada acción digital debe pensarse como parte de un embudo de conversión: atraer, convertir y fidelizar. Y que incluso para emprendedores, eso puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer en el intento.

¿Y si no estoy en internet?

Según Ferrini, las marcas que no invierten en su presencia online ya están quedando fuera del mapa. “El partido se juega en la cancha digital. Y si no estás ahí, estás afuera”, resume. Tener una página o una cuenta en redes ya no alcanza. Hoy es necesario entender cómo posicionarse, cómo aparecer en el momento justo y cómo convertir clicks en resultados.

Una charla que superó todas las expectativas en Neuquén

Esa necesidad de comprender y usar mejor el marketing digital se hizo evidente en la reciente capacitación que Ferrini brindó en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén. Más de 350 personas colmaron la sala, y muchas más siguieron la charla desde los parlantes instalados fuera del salón, debido a la gran demanda.

“El interés que mostró el ecosistema local fue impresionante. Me llevé la mejor impresión del nivel de compromiso y entusiasmo que hay entre los emprendedores neuquinos”, remarcó el especialista.

La capacitación formó parte del Programa Anual de Emprendedores Neuquinos (PAEN) y fue organizada por la Municipalidad de Neuquén dentro del ciclo Neuquén Emprende Capacitaciones, que continúa durante mayo, junio y julio con más de diez jornadas presenciales y gratuitas.

La potencia del ecosistema emprendedor

Para María Pasqualini, jefa de Gabinete municipal, este tipo de encuentros “impactan no solo en los emprendedores, sino también en empresas privadas y agencias”. Y subrayó que hoy Neuquén cuenta con más de 1000 emprendimientos que “ya no forman parte de una economía secundaria, sino que son motor de sustento para muchas familias”.

Capacitaciones en el MNBA.

La participación de Ferrini en este tipo de encuentros no es casual: la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) lo seleccionó para brindar capacitaciones durante el Hot Sale y el CyberMonday, los dos eventos de comercio electrónico más importantes del país.

Una visión con impacto real

Más allá de los conceptos técnicos, Ferrini transmite una idea poderosa: “El marketing digital me permitió construir una empresa desde cero, que hoy le da trabajo remoto a 14 personas en toda la Argentina. Mi objetivo es que más emprendedores puedan usar estas herramientas para mejorar su calidad de vida”.

La oportunidad está sobre la mesa: las herramientas digitales están disponibles. Pero el conocimiento profundo y la estrategia siguen siendo lo que marca la diferencia. Para Ferrini, los próximos cinco años separarán a quienes entiendan esa lógica de quienes solo están en redes porque «hay que estar».

