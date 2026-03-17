El otoño es ideal para plantar esta trepadora que estalla en flores y es fácil de cuidar

La planta se fortalece durante el invierno y tiene un crecimiento más vigoroso en primavera.

La Campsis (Campsis radicans), también conocida como trompeta de Virginia, es una de las trepadoras más llamativas y resistentes que se pueden cultivar en jardines y terrazas. Su rápido crecimiento y su espectacular floración la convierten en una opción ideal para cubrir pérgolas, cercos y muros. Además, el otoño es el momento perfecto para plantarla y asegurar su pleno desarrollo de cara a la próxima temporada cálida.

Originaria de América del Norte, la Campsis es una planta caducifolia que se distingue por sus flores en forma de trompeta de un intenso color naranja o rojo. Su capacidad de adaptación la hace resistente a climas variados, tolerando bien tanto el frío del invierno como el calor del verano una vez establecida. Además, su floración en primavera y verano atrae a polinizadores como abejas y colibríes, aportando vida al jardín.

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Una de sus principales ventajas es su facilidad de mantenimiento. Al ser una planta rústica, no requiere cuidados excesivos y puede crecer vigorosamente con el soporte adecuado.

Otoño: el mejor momento para plantarla

Plantar la Campsis en otoño permite que sus raíces se desarrollen en un suelo aún cálido, pero sin el estrés del calor intenso del verano. De este modo, la planta se fortalece durante el invierno y tiene un crecimiento más vigoroso en primavera.

Para garantizar su éxito en esta temporada, es importante seguir estos consejos:

Ubicación : Prefiere lugares soleados o de semisombra, ya que necesita al menos seis horas diarias de luz para florecer abundantemente.

: Prefiere lugares soleados o de semisombra, ya que necesita al menos seis horas diarias de luz para florecer abundantemente. Suelo : Se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prospera mejor en sustratos bien drenados y ricos en materia orgánica.

: Se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prospera mejor en sustratos bien drenados y ricos en materia orgánica. Riego : Durante el primer año, se recomienda mantener el suelo húmedo sin encharcarlo. Una vez establecida, es bastante resistente a la sequía.

: Durante el primer año, se recomienda mantener el suelo húmedo sin encharcarlo. Una vez establecida, es bastante resistente a la sequía. Soporte : Como es una trepadora vigorosa, necesita un enrejado, pérgola o muro donde pueda aferrarse y expandirse.

: Como es una trepadora vigorosa, necesita un enrejado, pérgola o muro donde pueda aferrarse y expandirse. Poda : Se aconseja una poda en invierno para eliminar ramas viejas y favorecer un crecimiento ordenado y una floración más intensa en verano.

: Se aconseja una poda en invierno para eliminar ramas viejas y favorecer un crecimiento ordenado y una floración más intensa en verano. Multiplicación: Puede reproducirse por semillas o esquejes, aunque los esquejes son el método más rápido y efectivo.

Una opción rústica y espectacular

Gracias a su resistencia y a su floración abundante, la Campsis es una de las mejores opciones para quienes buscan una trepadora de bajo mantenimiento pero con gran impacto visual. Su crecimiento rápido permite cubrir espacios en poco tiempo, brindando sombra y color al jardín.

Aprovechar el otoño para plantar esta trepadora garantiza un desarrollo óptimo y una explosión de flores en la próxima primavera y verano. Con los cuidados adecuados, la Campsis se convierte en una aliada perfecta para darle vida y estructura a cualquier espacio exterior.