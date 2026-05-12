El pequeño cambio al caminar que mejora la salud de las personas mayores de 60 años

Esto mejora el balance general del cuerpo, reduce el riesgo de caídas y estimula la circulación.

A medida que pasan los años, mantenerse activo es una de las claves más importantes para conservar la salud. Caminar sigue siendo la actividad más accesible y recomendada, pero un nuevo estudio científico reveló que un pequeño ajuste en la forma de caminar puede potenciar aún más sus beneficios, especialmente para las personas mayores de 60 años.

El hallazgo: mover más los brazos al caminar

La investigación, publicada en Journal of Aging and Physical Activity, analizó cómo ciertos movimientos influyen en el equilibrio, la fuerza y el estado cardiovascular. El cambio en cuestión es simple: mover los brazos de forma más activa y coordinada con el paso.

Esto mejora el balance general del cuerpo, reduce el riesgo de caídas y estimula la circulación. Además, activa el tronco y mejora la postura, algo fundamental en edades donde el cuerpo tiende a encorvarse.

Este movimiento intencional permite mantener el ritmo, estabilizar el cuerpo y mejorar la oxigenación general durante la caminata, haciendo que cada paso sea más efectivo para la salud.

Otros beneficios de caminar de forma consciente

Fortalece los músculos de piernas y caderas , claves para mantener la autonomía

, claves para mantener la autonomía Mejora la coordinación motora

Estimula la oxigenación cerebral , ayudando a prevenir el deterioro cognitivo

, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo Contribuye a reducir el estrés y mejora el ánimo

Ayuda a mantener un peso saludable

Caminar bien, todos los días

Lo ideal es caminar al menos 30 minutos diarios, en espacios seguros, con calzado cómodo, hidratación previa y si es posible, acompañado o en lugares bien iluminados.

Sumar música con ritmo suave, llevar un bastón si se requiere mayor estabilidad, o caminar en centros de jubilados, clubes o plazas donde haya más movimiento social, también favorece la continuidad del hábito.