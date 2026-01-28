Eliminá los caracoles de tu patio con una tapita de cerveza: los trucos caseros 100% efectivos y baratos

Existen alternativas naturales y accesibles que te ayudarán a proteger tus cultivos mientras cuidás del medio ambiente.

Los caracoles son visitantes frecuentes en los jardines y huertos, pero su presencia puede convertirse rápidamente en un dolor de cabeza. Estas pequeñas criaturas, que se alimentan de hojas, brotes y frutas, pueden causar daños significativos si no se controlan a tiempo. Sus hábitos nocturnos y su capacidad de reproducción acelerada los convierten en una amenaza silenciosa para las plantas.

Sin embargo, mantenerlos alejados no implica recurrir a químicos agresivos ni comprometer la salud del ecosistema de tu jardín. Existen alternativas naturales y accesibles que te ayudarán a proteger tus cultivos mientras cuidás del medio ambiente. A continuación, te presentamos métodos efectivos para despedirte de esta plaga de forma sencilla y amigable.

Cuatro tips para eliminar los caracoles de tu jardín:

1- Recolectá los caracoles a mano

Uno de los métodos más efectivos y simples es recolectarlos manualmente. Los caracoles son más activos al amanecer o después de la lluvia, momentos ideales para localizarlos. Para facilitar la tarea, colocá tablas húmedas o recipientes cerca de tus plantas; estos atraerán a los moluscos y harán más sencilla su recolección. Este método es ideal para quienes no tienen problema en manipularlos directamente, aunque si preferís evitar el contacto, existen otras soluciones igualmente eficaces.

2- Usá cerveza como trampa

Un truco infalible en jardinería es utilizar cerveza para atraer a los caracoles. Colocá recipientes bajos con cerveza cerca de las plantas más afectadas. El aroma resulta irresistible para ellos, que al intentar beberla caen en el líquido. Este método, además de económico, es ideal para jardines pequeños y garantiza resultados visibles en poco tiempo.

3- Barreras naturales con cáscaras de huevo

Las cáscaras de huevo trituradas son un gran aliado contra esta plaga. Al espolvorearlas alrededor de tus plantas, crean una barrera que los caracoles prefieren evitar debido a su textura rugosa. Además, las cáscaras enriquecen el suelo con calcio, beneficiando el crecimiento de tus cultivos mientras protegen el área.

4- Plantas que los mantienen alejados

Incorporar ciertas especies en tu jardín puede ser una solución duradera y estética. Hierbas como el romero, la lavanda y la menta funcionan como repelentes naturales, alejando a los caracoles y, al mismo tiempo, aportando aroma y belleza al entorno.

Con estos métodos simples y ecológicos, podés controlar la presencia de caracoles sin dañar el equilibrio natural de tu jardín. Transformá tu espacio verde en un refugio sano y vibrante, protegiendo tus plantas con soluciones accesibles y amigables con el medio ambiente.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.