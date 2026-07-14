La planta trepadora que florece en pleno invierno y llena de color el jardín cuando casi todas descansan

Sus pequeñas flores amarillas aparecen incluso antes de que broten las hojas, creando un efecto muy llamativo sobre muros, cercos, pérgolas o canteros.

Con la llegada del frío, la mayoría de las plantas entra en un período de reposo y los jardines suelen perder parte de su color. Sin embargo, hay una especie que rompe con esa lógica: el jazmín de invierno (Jasminum nudiflorum), una trepadora que florece justamente cuando casi todas las demás descansan.

Sus pequeñas flores amarillas aparecen incluso antes de que broten las hojas, creando un efecto muy llamativo sobre muros, cercos, pérgolas o canteros. Además de su belleza, se destaca por ser una planta resistente, de crecimiento rápido y con pocos cuidados, por lo que es una excelente alternativa tanto para jardineros experimentados como para quienes recién comienzan.

¿Qué es el jazmín de invierno?

Originario de China, el jazmín de invierno pertenece a la familia de las oleáceas. A diferencia de otros jazmines, sus flores prácticamente no tienen perfume, pero compensan esa característica con una floración abundante que puede extenderse durante varias semanas.

Sus ramas largas y flexibles permiten conducirlo como trepadora si cuenta con algún soporte, aunque también puede cultivarse como arbusto o dejarse caer sobre taludes y desniveles.

¿Dónde conviene plantarlo?

Fotos gentileza.-

El jazmín de invierno se adapta muy bien a distintos espacios del jardín. Puede utilizarse para cubrir:

Cercos.

Rejas.

Muros.

Pérgolas.

Arcos.

Macetas grandes con tutor.

Para lograr una floración abundante, lo ideal es ubicarlo en un lugar donde reciba sol directo al menos durante varias horas al día. También puede crecer en media sombra, aunque producirá menos flores.

Cómo cuidar el jazmín de invierno

Uno de sus principales atractivos es que requiere muy poco mantenimiento.

Los cuidados más importantes son:

Regar moderadamente, evitando los encharcamientos.

Utilizar un suelo con buen drenaje.

Incorporar compost o materia orgánica una vez al año.

Guiar las ramas sobre el soporte elegido, ya que no se adhieren solas como ocurre con la hiedra.

Una vez establecido, soporta muy bien las bajas temperaturas y las heladas moderadas.

¿Cuándo se poda?

La poda debe realizarse una vez finalizada la floración, generalmente a fines del invierno o durante el comienzo de la primavera.

Ese momento es el indicado para eliminar ramas secas, controlar su tamaño y favorecer la aparición de nuevos brotes que producirán flores en la siguiente temporada.

¿Se puede cultivar en maceta?

Sí. El jazmín de invierno crece sin inconvenientes en macetas grandes siempre que disponga de un sustrato fértil y con buen drenaje.

En este caso será necesario controlar un poco más el riego, ya que el sustrato se seca con mayor rapidez que en el suelo.

Los errores más comunes al cultivarlo

Aunque es una especie muy resistente, hay algunas prácticas que pueden afectar su desarrollo:

Plantarlo en un sitio con sombra permanente.

Regar en exceso.

No realizar la poda luego de la floración.

Utilizar suelos con mal drenaje.

No colocarle un soporte para conducir sus ramas.

Una aliada para darle color al jardín en invierno

Mientras muchas especies esperan la llegada de la primavera para volver a florecer, el jazmín de invierno ofrece una explosión de color justamente en la época más fría del año. Su rusticidad, su fácil cultivo y su capacidad para cubrir paredes y cercos lo convierten en una de las plantas trepadoras más recomendadas para el invierno, ideal para quienes buscan mantener el jardín atractivo durante toda la temporada.