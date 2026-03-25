Esta planta florece en otoño, alivia la piel y es más fácil de cuidar que un cactus

Cultivarla en otoño es sembrar una aliada que no pide mucho, pero devuelve color, calma y equilibrio en cada estación.

Si buscás una planta diferente para sumar al jardín o a un rincón de sombra en casa, el Sello de Salomón (Polygonatum odoratum) es una opción poco conocida pero muy valiosa. Su nombre suena exótico, pero su comportamiento es sencillo: crece en climas frescos, florece discretamente en otoño o primavera y requiere muy poco mantenimiento.

Además de su belleza, esta planta cuenta con propiedades medicinales tradicionales, sobre todo en el tratamiento natural de irritaciones cutáneas y dolores articulares leves.

Cómo es el Sello de Salomón

Esta planta perenne forma grupos de tallos arqueados, con hojas alargadas de un verde intenso y flores blancas en forma de campanas colgantes, que aparecen a lo largo de los tallos.

Características principales:

Altura media: entre 40 y 70 cm.

Florece entre otoño y comienzos de primavera, según la región.

Se reproduce por rizomas subterráneos.

No necesita sol directo para desarrollarse.

En jardines bien diseñados, funciona muy bien como planta de borde o debajo de arbustos o árboles, donde otras especies no prosperan.

Fotos gentileza.-

Cómo cultivarla en casa o jardín

El Sello de Salomón es ideal para quienes buscan plantas que requieran poca intervención. Su ritmo lento y su rusticidad la hacen perfecta para macetas grandes o rincones de sombra.

Requisitos básicos:

Ubicación: media sombra o sombra total.

media sombra o sombra total. Suelo: rico en materia orgánica, bien drenado.

rico en materia orgánica, bien drenado. Riego: regular, sin encharcar. En invierno casi no necesita agua.

regular, sin encharcar. En invierno casi no necesita agua. Resistencia: tolera heladas y bajas temperaturas sin problemas.

tolera heladas y bajas temperaturas sin problemas. Multiplicación: por división de rizomas en otoño o primavera.

Una vez plantada, puede mantenerse durante años en el mismo lugar sin necesidad de trasplantes frecuentes.

Propiedades medicinales y usos tradicionales

En la medicina herbal europea y asiática, el Sello de Salomón se ha utilizado durante siglos para calmar afecciones de la piel, reducir inflamaciones y aliviar pequeñas contracturas.

Usos tradicionales más frecuentes:

Cataplasmas o compresas para golpes, esguinces o dolores musculares.

para golpes, esguinces o dolores musculares. Infusiones suaves para mejorar molestias digestivas (aunque su uso interno requiere asesoramiento profesional).

Aplicaciones externas para aliviar eczemas o enrojecimientos leves.

Hoy en día, su uso se ha reducido a la herboristería especializada, pero su cultivo sigue siendo una forma de mantener viva la sabiduría natural aplicada al bienestar.

Una flor discreta, útil y sorprendente

El Sello de Salomón no solo florece cuando muchas plantas descansan: también ofrece una combinación poco común de belleza, rusticidad y beneficios. Es una especie perfecta para quienes valoran la estética natural, la jardinería de bajo mantenimiento y las plantas con historia.

Cultivarla en otoño es sembrar una aliada que no pide mucho, pero devuelve color, calma y equilibrio en cada estación.