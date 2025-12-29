Esta planta trepadora es muy similar a la glicina, pero mucho más fácil de cuidar: ideal para cercos

Si buscas llenar tu jardín de color y encanto, esta planta es una opción imperdible.

Las plantas trepadoras son aliadas perfectas para embellecer muros, pérgolas o rejas, creando ambientes llenos de vida. Entre las más destacadas se encuentra la Petrea volubilis, también conocida como flor de Santa Lucía, ramo de reina o Machiguá, una especie que, por su apariencia, suele confundirse con la glicina, aunque posee características únicas que la hacen aún más especial.

La glicina, originaria de Asia y Australia, es conocida por sus racimos colgantes de flores aromáticas en tonos suaves de morado o azul. En cambio, la Petrea volubilis, nativa de México y Centroamérica, ofrece racimos más compactos y menos fragantes, pero con colores intensos que varían entre el lila y el morado profundo. Esta última prefiere climas tropicales y subtropicales, mientras que la glicina se desarrolla mejor en zonas templadas.

A pesar de sus diferencias, ambas plantas son ideales para realzar cualquier espacio. Sin embargo, si buscas una opción más resistente y vibrante, la Petrea volubilis puede ser tu mejor elección. Aquí te contamos cómo cuidarla para que crezca fuerte y saludable.

Cuidados básicos para la Petrea volubilis

Luz y temperatura: Colócala en un lugar con abundante luz solar o sombra parcial. Si vives en una región muy cálida, protégela de los rayos solares más intensos. Esta planta no tolera bien las heladas prolongadas.

Colócala en un lugar con abundante luz solar o sombra parcial. Si vives en una región muy cálida, protégela de los rayos solares más intensos. Esta planta no tolera bien las heladas prolongadas. Riego: Necesita riego moderado y constante, evitando el exceso de agua. Aunque soporta períodos cortos de sequía, es importante no descuidar su hidratación.

Necesita riego moderado y constante, evitando el exceso de agua. Aunque soporta períodos cortos de sequía, es importante no descuidar su hidratación. Sustrato y fertilización: Prefiere un suelo fértil, bien drenado y enriquecido con compost orgánico. Durante la primavera y el verano, fertilízala cada 15-20 días con abonos ecológicos.

La Petrea volubilis no solo llenará de color tu jardín, sino que también añadirá un toque de elegancia natural con su crecimiento semitrepador. Si cuentas con una estructura de apoyo, esta planta puede alcanzar varios metros de altura, convirtiéndose en un verdadero espectáculo visual.

Dale a tu espacio verde una dosis extra de vida con esta especie deslumbrante.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.