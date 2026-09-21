Hábitos saludables en primavera: Renovación y bienestar

Por Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108



Llegó la primavera, y con ella esa energía especial que nos invita a renovarnos, a movernos más y a prestarle atención a lo que ponemos en nuestra mesa. Alcanzar un estilo de vida saludable implica modificar pequeños hábitos cotidianos para lograr no solo un peso adecuado, sino también un estado emocional equilibrado. Suena hermoso al leerlo, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué será que muchas veces esperamos justamente a esta estación para regalarnos salud?

La alimentación saludable, la actividad física, y dejar de lado hábitos poco favorables como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol son los pilares fundamentales para sumar calidad de vida. Pero no nos adelantemos: para empezar y sostener estos cambios, la clave es que se ajusten a tus horarios, tus rutinas, tus gustos y tus posibilidades reales.

Sumá color, sumá salud: el secreto está en tu plato



Una de las formas más sencillas y atractivas de enriquecer nuestra alimentación es a través de los fitoquímicos, esos compuestos naturales presentes en las verduras y frutas que actúan como potentes antioxidantes. Los vegetales, en su sabia adaptación natural, han desarrollado estos pigmentos para defenderse del entorno, y cuando los ingerimos, nos transfieren todos sus beneficios.



Los colores básicos son cinco, y cada uno nos aporta una combinación única de nutrientes:

Blanco : con fitoquímicos como la alicina, presente en el ajo, la cebolla, el puerro o la pera. Nos ayudan a cuidar la salud cardiovascular, reducir el colesterol y prevenir la diabetes tipo II.

: con fitoquímicos como la alicina, presente en el ajo, la cebolla, el puerro o la pera. Nos ayudan a cuidar la salud cardiovascular, reducir el colesterol y prevenir la diabetes tipo II. Naranja y Amarillo : Ricos en beta-carotenos (pro-vitamina A), vitamina C y potasio. Naranjas, zanahorias, zapallos y limones que protegen nuestra visión, cuidan la piel y fortalecen el sistema inmunitario.

: Ricos en beta-carotenos (pro-vitamina A), vitamina C y potasio. Naranjas, zanahorias, zapallos y limones que protegen nuestra visión, cuidan la piel y fortalecen el sistema inmunitario. Verde : Protagonistas de la luteína y el ácido fólico. Espinacas, acelgas, brócoli y kiwis que resultan vitales durante el embarazo y cuidan nuestra salud visual.

: Protagonistas de la luteína y el ácido fólico. Espinacas, acelgas, brócoli y kiwis que resultan vitales durante el embarazo y cuidan nuestra salud visual. Rojo : fuente de licopeno en tomates, frutillas y morrones rojos, ideales para cuidar el corazón y la memoria.

: fuente de licopeno en tomates, frutillas y morrones rojos, ideales para cuidar el corazón y la memoria. Violeta: con antocianinas en arándanos, ciruelas y remolachas repletos de antioxidantes que combaten el envejecimiento celular y cuidan el tracto urinario.

No hace falta volverse locos e intentar meter los cinco colores en una sola comida. Lo importante es que, a lo largo de la semana, tu alimentación sea variada. Cuando vayas de compras, asegúrate de que tu bolso parezca un verdadero arco iris y elige siempre frutas y verduras frescas de estación, si podes consumirlas crudas mejor.

Movimiento y disfrute



La otra pata fundamental es la actividad física. ¿Cuántas horas? ¿Cuál es la mejor opción? La respuesta es más simple de lo que pensamos, la mejor actividad es aquella que podemos sostener y que nos hace bien. Si sos sedentario, empezar con caminatas cortas es una excelente alternativa. Se trata de cambiar el encuadre mental, dejando de ver el movimiento como una obligación para transformarlo en un espacio de disfrute personal. Libera tensiones caminando un rato y nota cómo llegas mucho más relajado al momento de cenar.



Cambiar implica movimiento, y son muchos frentes a la vez, el consejo es que empieces por uno. Seguramente ya hay muchas cosas que estás haciendo bien, y otras tantas que puedes ajustar de a poco. ¡Ánimo! Empezá a crear tu propio entorno saludable. Si la primavera es el empujón que necesitabas para empezar a cuidarte, bienvenido sea.