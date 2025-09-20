Jengibre en maceta: el truco fácil para hacerlo crecer en solo 15 días

Utilizado en la cocina asiática, el picante y pungente rizoma de la planta de jengibre es firme y de textura estriada. Puede ser amarilla, blanca, o roja, dependiendo de la variedad y está cubierto por una delgada o gruesa piel pardusca, dependiendo si la planta fue cosechada madura o joven.

Esta planta tiene múltiples beneficios. Un estudio reveló que los suplementos de jengibre consumidos, junto a medicina que previene vómitos, redujeron las náuseas provocadas en pacientes por quimioterapia en un 40%.

“De manera terapéutica, también es utilizado para la mala circulación y dolores en la espalda baja. A un nivel emocional, puede servir como un catalizador si estás procastinando y te falta energía para hacer las cosas”, dice Laurie Steelsmith, doctora licenciada en medicina natural, autora del libro “Natural Choices for Women’s Health”.

Estudios han mostrado que también puede reducir el dolor muscular, eliminar las inflamaciones, ayudar con dolorosas menstruaciones y migrañas, e incluso podría ralentizar o matar células cancerígenas de ovarios o colon. Acá detallamos otros beneficios del jengibre para diferentes condiciones.

Cinco beneficios del jengibre en la salud:

1. Náusea y mareos

El jengibre es conocido por su habilidad para reducir las náuseas y es bueno para aliviar los mareos derivados del movimiento o en el mar. A mujeres que sufrían de náuseas durante el embarazo, se les dio bebidas con jengibre durante los primeros tres meses y cuando se compararon con mujeres que se les dio un placebo, se vio que el jengibre alivió las náuseas en la gran mayoría de las mujeres.

2. Complicaciones de la diabetes

Estudios han mostrado que el jengibre podría reducir los niveles de proteína en la orina, disminuir la ingesta de agua y la producción de orina y revertir la proteinuria, que es el daño a los riñones causado por los altos niveles de proteína en la orina. El jengibre también podría proteger los nervios de diabéticos y reducir los niveles de grasa en la sangre. “El jengibre puede ayudar al incremento de la circulación, diluir la sangre y reducir tanto la presión como el colesterol”, dice Steelsmith.

3. Artritis

Un estudio controlado por placebos, publicado por la OARSI (Osteoartritis Research Society International, por su sigla en inglés), descubrió que los pacientes con artritis en la rodilla experimentaron menos dolor y menor pérdida de movimiento consumiendo jengibre, contra aquellos que se les dio un placebo.

4. Resfríos y gripe

Los practicantes de la medicina china comúnmente prescriben jengibre para tratar síntomas de resfrío y gripe. La raíz actúa como un antihistamínico y descongestionante, dos efectos contra el resfrío que pueden aliviar los síntomas.

5. Una dosis de jengibre

El jengibre es susceptible al calor y al oxígeno, por lo que debe ser manejada con cuidado, guardándolo en un lugar fresco y seco, o en el área de los vegetales en el refrigerador durante dos a tres semanas.

Cómo cultivar el jengibre en macetas y ver los resultados rápido:

El jengibre, una planta perteneciente a la familia de las zingiberáceas, destaca por su tallo subterráneo, un rizoma horizontal que se distingue por su aroma único y su sabor picante.

Además, esta planta puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura, con hojas que miden alrededor de 20 centímetros de largo.

Para aquellos que quieren incorporar jengibre en su jardín, cultivarlo en maceta es una excelente opción. Para empezar, cortá una raíz de jengibre asegurándote de dejar al menos tres yemas. Luego, sumergí esa parte en agua y, en aproximadamente dos semanas, notarás cómo comienzan a brotar las primeras ramificaciones.

El siguiente paso es trasladar uno de esos brotes a una maceta con tierra abonada, cuidando de regarla regularmente para que la planta siga creciendo.

