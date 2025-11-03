SUSCRIBITE
Jugos saludables: cómo preparar este exquisito licuado de espinaca y naranja

En esta nota te dejamos los ingredientes necesarios y el paso a paso para preparar un rico licuado de naranja y espinacas.

Licuado de espinaca y naranja.

Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.

En tal sentido, preparar licuados de naranja y espinaca es sencillo y rápido. Estas infusiones no solo se disfrutan en desayunos o meriendas, sino que también son opciones livianas y frescas para una pausa durante el almuerzo o incluso una cena ligera. La combinación de frutas y verduras permite adaptarlos al gusto personal, agregando jengibre, miel o hierbas aromáticas para potenciar el sabor.

Jugos saludables: ingredientes para el licuado de espinaca y naranja

Para el licuado de espinaca y naranja, los ingredientes son:

  • Espinaca: ½ paquete
  • Naranjas: 6
  • Miel: 1 cucharada
  • Hielos: 4

El paso a paso para preparar el licuado de espinaca y naranja

  • Exprimir las naranjas y preparar el jugo.
  • Sumar todos los ingredientes a una licuadora.
  • Procesarlos unos segundos.
  • Decorar opcionalmente con hojas de albahaca morada.
  • ¡Servir y disfrutar!

Para complementar la experiencia de compartir estos licuados y convertirlos en un desayuno o merienda completa, se pueden preparar sándwich saludable de pan integral con hummus, rodajas de tomate, palta y hojas de espinaca fresca.

Esta combinación aporta proteínas, grasas saludables y fibra, haciendo que la bebida y el sándwich sean una opción liviana, nutritiva y deliciosa para disfrutar mientras se vive una pausa en las tareas o se prepara para salir a trabajar de una forma relajada o retomar energía para seguir con el día.

Con información de NA


