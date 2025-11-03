Jugos saludables: cómo preparar este exquisito licuado de espinaca y naranja

Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.

En tal sentido, preparar licuados de naranja y espinaca es sencillo y rápido. Estas infusiones no solo se disfrutan en desayunos o meriendas, sino que también son opciones livianas y frescas para una pausa durante el almuerzo o incluso una cena ligera. La combinación de frutas y verduras permite adaptarlos al gusto personal, agregando jengibre, miel o hierbas aromáticas para potenciar el sabor.

Jugos saludables: ingredientes para el licuado de espinaca y naranja

Para el licuado de espinaca y naranja, los ingredientes son:

Espinaca: ½ paquete

Naranjas: 6

Miel: 1 cucharada

Hielos: 4

El paso a paso para preparar el licuado de espinaca y naranja

Exprimir las naranjas y preparar el jugo.

y preparar el jugo. Sumar todos los ingredientes a una licuadora.

a una licuadora. Procesarlos unos segundos.

unos segundos. Decorar opcionalmente con hojas de albahaca morada.

con hojas de albahaca morada. ¡Servir y disfrutar!

Para complementar la experiencia de compartir estos licuados y convertirlos en un desayuno o merienda completa, se pueden preparar sándwich saludable de pan integral con hummus, rodajas de tomate, palta y hojas de espinaca fresca.

Esta combinación aporta proteínas, grasas saludables y fibra, haciendo que la bebida y el sándwich sean una opción liviana, nutritiva y deliciosa para disfrutar mientras se vive una pausa en las tareas o se prepara para salir a trabajar de una forma relajada o retomar energía para seguir con el día.

Con información de NA