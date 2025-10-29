Cómo hacer un budín de pan bajo en calorías, sin azúcar y en 5 minutos 

El budín de pan tradicional es uno de los postres más queridos por su sabor casero y su textura suave. Sin embargo, suele llevar azúcar y leche condensada, lo que aumenta bastante su contenido calórico. Por eso, muchas personas buscan alternativas más livianas que les permitan disfrutarlo sin culpa y sin complicar la preparación.

Esta receta reemplaza el azúcar por edulcorante y utiliza leche descremada o vegetal, lo que la vuelve más saludable y apta para quienes cuidan su alimentación.

Además, tiene una ventaja clave: se cocina en solo 5 minutos, al usar el microondas, por lo que es perfecta para preparar algo rico y rápido.

Ideal para aprovechar pan duro, para un desayuno nutritivo o una merienda dulce y baja en calorías, este budín es esponjoso, suave y se puede acompañar con fruta fresca, miel o canela.

Paso a paso: cómo hacer budín de pan

Ingredientes:

2 tazas de pan duro en trozos

1 taza de leche descremada o vegetal

1 huevo

1 cucharada de edulcorante apto para cocción (o a gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela (opcional)

Preparación:

Colocá los trozos de pan en un bowl y agregá la leche. Dejá reposar 2-3 minutos para que se ablanden.

Sumá el huevo, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta obtener una preparación homogénea (Si querés una textura más lisa, podés procesar o licuar unos segundos).

Verté la mezcla en un molde apto para microondas (puede ser taza grande o recipiente pequeño).

Cociná en el microondas a potencia máxima durante 5 minutos.(El tiempo puede variar según el modelo, por lo que conviene revisar a los 4 minutos.)