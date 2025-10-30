Descubrí el hummus de zanahoria y yogur: textura cremosa y sabor irresistible

Lista de Ingredientes Zanahorias: 2 unidades Garbanzos cocidos: 1 taza Ajo: ½ diente Jugo de limón: 2 cucharadas Yogur griego: ½ taza Aceite de oliva: cantidad necesaria Pimentón: cantidad necesaria Sal y pimienta: a gusto

El hummus tradicional es un clásico indiscutido, pero esta versión de hummus de zanahoria llega para revolucionar tu picada. Su atractivo no solo radica en el vibrante color naranja y el sutil dulzor que aportan las zanahorias asadas, sino en una textura que redefine la palabra «cremosidad».

¿El truco? No está en el aceite de oliva ni en el tahini. El secreto para un dip sedoso, liviano y perfectamente equilibrado es un ingrediente que quizás no esperabas: el yogur griego natural.

Cómo hacer el hummus de zanahoria y yogur: receta paso a paso

La preparación es engañosamente simple, pero el primer paso es fundamental para construir el sabor. El éxito de este dip comienza en el horno.

1. La base del sabor: las zanahorias asadas.

El primer movimiento es asar las zanahorias. No las hiervas. Necesitamos la caramelización que solo el calor seco del horno puede dar.

Cortalas al medio o en trozos, colocalas en una placa y rocialas generosamente con aceite de oliva.

Hornealas hasta que estén completamente tiernas y sus bordes comiencen a dorarse. Ese es el punto exacto de sabor.

2. El procesado: la unión de los clásicos.

Una vez que las zanahorias estén listas y hayan perdido el primer golpe de calor, llevalas al vaso de una licuadora o procesadora.

Sumá la taza de garbanzos cocidos, medio diente de ajo (clave que sea poco, para que no invada el sabor dulce), y el jugo de limón recién exprimido.

Procesá todo a alta velocidad.

3. El momento clave: la magia del yogur.

Cuando tengas una pasta lisa y homogénea, es el momento de la magia: agregá media taza de yogur griego natural (asegurate de que sea sin azúcar).

Acá está el secreto: volvé a licuar o procesar, pero solo lo justo y necesario hasta que el yogur se integre por completo.

Vas a ver cómo la mezcla cambia de color y se vuelve visiblemente más suave y aireada.

Finalmente, ajustá el sabor con sal y pimienta a gusto. ¡Listo para disfrutar!

¿Cómo servir este hummus de zanahoria y yogur para que se luzca?

La presentación finaliza la experiencia. Serví este hummus de zanahoria y yogur en un bol o plato playo. Con el dorso de una cuchara, hacé un círculo o espiral en la superficie. Este hueco es perfecto para rociar con un último hilo de aceite de oliva virgen extra y, para el toque de color y aroma final, espolvorear con pimentón (puede ser dulce o ahumado, según tu gusto).

Acompañalo con lo que más te guste: desde los clásicos grisines o nachos, hasta crackers de semillas o bastones de verduras frescas, como apio o pepino, que contrastan perfectamente con su textura cremosa.

El yogur: el ingrediente clave de esta receta para una cremosidad superior

Mientras que la receta clásica de hummus depende de la pasta de sésamo (tahini) para la emulsión, en esta variante de zanahoria el yogur cumple una doble función magistral: en primer lugar, aporta una acidez láctica brillante que corta el dulzor de la zanahoria y equilibra el sabor del garbanzo, algo que solo el limón no logra hacer con tanta elegancia; en segundo lugar, y lo más importante, transforma la textura.

El yogur griego natural emulsiona las legumbres y la verdura asada, creando un dip mucho más aireado, liviano y sedoso al paladar, evitando esa sensación pastosa o pesada que a veces puede tener el hummus convencional.