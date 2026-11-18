Los antibióticos son medicamentos fundamentales para tratar numerosas infecciones bacterianas, pero su uso innecesario o incorrecto representa un problema creciente para la salud pública, ya que favorece el desarrollo de bacterias resistentes y puede comprometer la eficacia de tratamientos esenciales.

En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos que se lleva a cabo desde este miércoles hasta el próximo 24 de noviembre, especialistas destacan la importancia de evitar la automedicación, consultar a profesionales de la salud y utilizar correctamente los antibióticos para prevenir riesgos individuales y colectivos.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, uno de los errores más frecuentes es recurrir a los antibióticos ante cualquier síntoma, sin tener en cuenta que estos medicamentos no son efectivos contra las infecciones causadas por virus, como los resfríos, la gripe o el COVID-19. En estos casos, su consumo no acelera la recuperación ni aporta beneficios y, por el contrario, puede provocar efectos adversos innecesarios.

“La automedicación implica riesgos. Tomar antibióticos sin indicación profesional puede provocar reacciones alérgicas, trastornos gastrointestinales y otros efectos adversos graves. Además, puede dar lugar a tratamientos inadecuados y retrasar el diagnóstico de la enfermedad”, advirtió la infectóloga Verónica Brennan.

La resistencia a los antimicrobianos es una de las principales amenazas para la salud pública mundial. Este fenómeno ocurre cuando bacterias y otros microorganismos desarrollan mecanismos que les permiten resistir la acción de los medicamentos utilizados para combatirlos. Como consecuencia, algunas infecciones se vuelven más difíciles de tratar, disminuyen las opciones terapéuticas y aumenta el riesgo de complicaciones, internaciones prolongadas e incluso muertes.

No compartir medicamentos con otras personas

Además de evitar la automedicación, es importante no reutilizar antibióticos sobrantes de tratamientos anteriores, compartir medicamentos con otras personas ni repetir una indicación médica porque los síntomas parecen similares. Cada infección requiere una evaluación particular que permita determinar si es necesario un antibiótico y cuál es el tratamiento adecuado.

En este contexto, el acceso cada vez mayor a información sobre salud también plantea nuevos desafíos. La consulta a buscadores de Internet y herramientas de inteligencia artificial se volvió una práctica habitual para interpretar síntomas o buscar posibles tratamientos. Sin embargo, contar con información no equivale a recibir un diagnóstico médico.

“Es cada vez más frecuente que las personas recurran a buscadores y herramientas de inteligencia artificial para intentar identificar qué enfermedad tienen o qué medicamentos deberían tomar. Si bien estas herramientas pueden brindar información general, no reemplazan la evaluación clínica de un profesional de la salud. Los antibióticos deben utilizarse únicamente bajo indicación médica y es fundamental respetar las dosis, los horarios y la duración del tratamiento prescripto, sin realizar modificaciones por cuenta propia”, señaló Elena Zevallos, directora médica.

Promover el uso responsable de los antibióticos requiere información confiable, prevención y compromiso de toda la comunidad. Consultar antes de tomar un medicamento, evitar su consumo innecesario y seguir las indicaciones profesionales son medidas sencillas que contribuyen a preservar la eficacia de estos tratamientos.

“Los antibióticos son herramientas fundamentales para la salud. Utilizarlos correctamente es una responsabilidad compartida y una manera concreta de cuidar tanto la salud individual como la de toda la comunidad”, concluyó Brennan.