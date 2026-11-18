Ángel de Brito comenzó a definir su futuro televisivo y sorprendió al revelar quiénes serán los dos integrantes de su equipo que lo acompañarán en 2027. En medio de las negociaciones por la continuidad de LAM y los cambios que atraviesa la productora Mandarina Contenidos, el periodista confirmó que hay dos nombres que considera indispensables para la próxima temporada.

Según informó Infobae este martes 17 de noviembre, el conductor realizó el anuncio durante una emisión de Ángel Responde, su programa de streaming en Bondi Live. Allí habló sobre el futuro de su equipo, las propuestas que recibió de América TV y El Nueve, y la posibilidad de que algunas de sus históricas angelitas decidan continuar sus carreras en otros proyectos.

Ángel de Brito confirmó quiénes seguirán con él en LAM durante 2027

Durante su programa de streaming, Ángel de Brito confirmó que Pepe Ochoa y La Barby son las dos personas que lo acompañarán independientemente del canal en el que trabaje durante 2027.

«Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados», expresó el conductor.

La declaración generó repercusión porque dejó abierta la posibilidad de que el resto del panel de LAM sufra modificaciones importantes.

Sin embargo, De Brito aclaró que no se trata de una ruptura con sus compañeras, sino de una decisión relacionada con la incertidumbre que atraviesa la industria televisiva.

El periodista reconoció que varios integrantes de su equipo reciben propuestas laborales y aseguró que comprende que puedan evaluar nuevas oportunidades.

Qué pasará con las angelitas de LAM en 2027

Una de las principales incógnitas es qué ocurrirá con las panelistas que actualmente acompañan a Ángel de Brito en América TV.

El conductor dejó en claro que su intención es mantener al equipo, aunque reconoció que no puede garantizar la continuidad de todas las integrantes.

En declaraciones anteriores había expresado que le gustaría seguir con el formato tal como funciona actualmente, pero también sostuvo que cada panelista tiene libertad para aceptar otras ofertas.

Por eso, la confirmación de Pepe Ochoa y La Barby no significa que el resto de las angelitas haya quedado fuera del programa.

Hasta el momento, De Brito no anunció despidos ni una lista definitiva de panelistas para 2027.

La incertidumbre se produce en un contexto de negociaciones entre productoras, canales y figuras televisivas de cara a la próxima temporada.

Ángel de Brito podría dejar América TV: qué se sabe del futuro de LAM

El futuro de LAM quedó en el centro de las especulaciones después de que Grupo Octubre adquiriera Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade.

La operación abrió la posibilidad de que varios programas actualmente emitidos por América TV se trasladen a El Nueve.

Entre los ciclos involucrados aparecen LAM, DDM, conducido por Mariana Fabbiani, y SQP, el programa de Yanina Latorre.

En ese escenario, Ángel de Brito confirmó que recibió dos propuestas para continuar con su programa: una de América TV y otra de El Nueve.

El conductor explicó que ambas ofertas le resultan satisfactorias, aunque todavía no firmó un nuevo contrato.

También señaló que su extensa relación profesional con Mandarina Contenidos influirá en la decisión final.

«LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro«, aseguró, dejando en claro que la continuidad del ciclo no está en discusión.

Pepe Ochoa y La Barby, los dos nombres que Ángel de Brito considera indispensables

La elección de Pepe Ochoa y La Barby refleja la importancia que ambos adquirieron dentro del universo de LAM.

Ochoa se consolidó como una de las figuras del programa gracias a su participación en la producción, su presencia frente a cámara y su trabajo en la cobertura de noticias del espectáculo.

La Barby, por su parte, se convirtió en una de las personalidades más reconocibles del ciclo por su humor, sus intervenciones y su vínculo con el conductor.

Ambos también participan de los contenidos digitales y del streaming de Bondi Live, donde De Brito desarrolla parte de su actividad profesional.

Por ahora, son los únicos dos integrantes cuya continuidad junto al periodista fue confirmada expresamente para el próximo año.

Qué pasará con LAM durante el verano de 2027

Mientras se define el futuro del programa, también comenzaron a conocerse detalles sobre la programación de verano de América TV.

Según informó La Nación, Ángel de Brito reveló que Denise Dumas estará al frente de un nuevo ciclo de espectáculos que ocupará el horario de las 20 durante la temporada estival.

La conductora estará acompañada por Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli, tres panelistas vinculadas actualmente con LAM.

La propuesta utilizará la escenografía del programa de De Brito, aunque se tratará de un formato diferente.

El periodista celebró que el canal haya elegido integrantes de su equipo para esta nueva etapa y destacó el trabajo realizado durante los últimos años.

Ángel de Brito todavía no definió en qué canal estará durante 2027

A pesar de las versiones sobre un posible desembarco en El Nueve, Ángel de Brito insistió en que todavía no existe un acuerdo definitivo.

El conductor explicó que su decisión dependerá de las condiciones económicas y de producción que le permitan mantener el nivel del programa.

También aseguró que su prioridad es garantizar la continuidad de LAM y preservar, en la medida de lo posible, la estructura que construyó junto a sus colaboradores.

Mientras tanto, Pepe Ochoa y La Barby ya aparecen como las dos figuras confirmadas para acompañarlo en 2027, independientemente de la pantalla que finalmente elija.

El resto de las angelitas deberá esperar a que se resuelvan las negociaciones para conocer cómo quedará conformado el equipo de la próxima temporada.