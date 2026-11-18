El equipo perforador VENVER-52 comenzó sus operaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge, a unos 60 kilómetros de Las Heras, en el marco de los compromisos de inversión vigentes. Foto gentileza.

Quintana Energy ya puso en marcha una nueva etapa operativa en el yacimiento hidrocarburífero Anticlinal Aguada Bandera, ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge, al norte de Santa Cruz y a una distancia de entre 60 y 100 kilómetros de la localidad de Las Heras.

El plan de trabajo, diseñado en conjunto con FDC de Argentina, contempla la perforación de un total de 7.200 metros distribuidos en cinco pozos a ejecutarse entre 2026 y 2027, con una inversión estimada en US$ 10 millones.

El inicio de las tareas contó con la participación del gobernador Claudio Vidal, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el presidente de la compañía, Carlos Gilardone. Durante la actividad se precisó que los trabajos forman parte de los compromisos asumidos en la prórroga de concesión firmada en 2024 para reactivar la producción convencional y sostener la actividad en la zona.

El programa técnico se divide en dos frentes. Por un lado, se perforarán cuatro pozos convencionales de desarrollo —identificados como AAB-1032, AAB-1033, AAB-1034 y AAB-1035— que alcanzarán profundidades de hasta 1.250 metros. Estas tareas permitirán evaluar los reservorios de la formación Bajo Barreal, obtener datos sobre su conectividad y definir la estrategia de recuperación secundaria y terciaria mediante polímeros.

Por otro lado, se realizará un pozo exploratorio de hasta 2.200 metros hacia la formación D-129 para estudiar cuatro anomalías sísmicas y evaluar el potencial gasífero en profundidad, un objetivo que se encuentra en etapa de estudio y no constituye reservas confirmadas.

La reactivación con la torre VENVER-52, perteneciente a la firma Venver, se enmarca en las políticas provinciales de incentivo a la producción convencional, entre las que se incluye una reducción de tres puntos porcentuales en las regalías para las operadoras. En ese contexto, el gobernador Vidal señaló que las empresas petroleras comenzaron a cumplir con los acuerdos de inversión programados y adelantó que Quintana Energy proyecta sumar un segundo equipo en los próximos meses, mientras que la firma Roch prevé activar una torre entre enero y febrero de 2027.

Actualmente, el área concesionada cuenta con más de 50 locaciones identificadas para futuras tareas de evaluación y desarrollo bajo el seguimiento de la cartera energética provincial, con el objetivo de extender la vida útil de los campos maduros y sostener el empleo en el sector hidrocarburífero de la región.