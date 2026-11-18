El dramático episodio se desató en las primeras horas del viernes pasado, cuando una fuerte explosión seguida de llamas sorprendió a los vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense. La magnitud del estallido generó la destrucción material en las inmediaciones y la rápida evacuación preventivas de las viviendas linderas.

Como consecuencia directa del siniestro, los equipos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron la muerte de una persona, cuya identidad aún no fue informada oficialmente por las fuentes de seguridad. Asimismo, varios vecinos y transeúntes sufrieron heridas de diversa consideración, por lo que debieron ser asistidos y trasladados de urgencia a centros sanitarios de la región.

El medio NA informó que en el escenario del hecho trabajaron de manera coordinada dotaciones de bomberos voluntarios, ambulancias y personal de Defensa Civil para contener el fuego y asegurar el perímetro. Mientras los peritos realizaban las primeras mediciones para evitar nuevos riesgos por acumulación de fluido, la conmoción se adueñó de todo el barrio.

La incertidumbre sobre el origen exacto de la fuga y la falta de respuestas iniciales alimentaron el malestar de los residentes afectados. Las tareas de remoción de escombros y el saneamiento de las instalaciones subterraneas continúan siendo el paso previo indispensable para que los expertos logren acceder con precisión al epicentro de la falla técnica.

El comunicado oficial y los peritajes de oficio

Ante la gravedad institucional y social del hecho, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREgE) emitió un parte para detallar las medidas adoptadas por explosión en Remedios de Escalada.

En el texto difundido en las últimas horas, el organismo especificó: «El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informa que inició de oficio los peritajes por la explosión y el posterior incendio ocurrida el viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada».

Dentro del comunicado oficial, notificaron que «el Ente reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia». El organismo informó que el mismo día del siniestro fatal envió una nota formal a Metrogas para pedir «información detallada» sobre el hecho, y explicó: «Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año»

Asimismo, agregaron: «En paralelo, equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en el lugar del hecho. Para completarlas, es necesario que se retiren los escombros de la zona afectada, a fin de poder acceder a los pozos de la obra’. Para finalizar, el ENReGE envió sus condolencias a la familia y amigos de la única víctima fatal confirmada hasta el momento, cuya identidad se desconoce hasta el momento, mientras que se solidarizó con los vecinos damnificados y los heridos».

Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada. Foto: Enrique García Medina.-

Con este requerimiento administrativo en marcha, la compañía prestataria del servicio se encuentra bajo la lupa y obligada a presentar la documentación técnica en un plazo estricto. Las exigencias apuntan a constatar si existieron fallas humanas, negligencias en el seguimiento de las tareas en la vía pública o falta de controles preventivos previos al estallido.

Las actuaciones administrativas recopiladas por el ente serán remitidas directamente a la fiscalía interviniente para sumarse al expediente penal en curso. De este modo, la investigación judicial buscará dilucidar las responsabilidades penales y civiles que le caben a la firma distribuidora por la trágica pérdida de vidas y los daños materiales en la zona.

Los peritos del organismo regulador remarcaron que el avance total de las pericias sobre los pozos de obra quedó supeditado a la limpieza completa de los escombros acumulados. Una vez despejado el terreno, se podrán realizar las pruebas hidráulicas y los ensayos de presión necesarios para corroborar el estado real de cañerías y empalmes.