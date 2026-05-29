Salud de las mujeres: mayores de 50 tienen más riesgo por infartos y ACV que por cáncer ginecológico, afirman

Los resultados de un relevamiento que se realizó este mes durante la Semana de la Salud Cardiovascular fueron dados a conocer en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo con el objetivo de reafirmar y garantizar el derecho a la salud integral de todas las mujeres alrededor del mundo.

En el informe difundido por el Hospital de Clínicas al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que, de acuerdo con la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres de todo el mundo, pero desde el centro de salud de la UBA detectaron que el 48% de las participantes asociaba la muerte principalmente con el cáncer, en muchos casos porque habían tenido familiares que fallecieron por esa enfermedad.

“Las mujeres constituyen una población especialmente vulnerable y, muchas veces, poco representada en las alertas y campañas de concientización de la sociedad. A pesar de presentar una alta prevalencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular preexistente, la problemática suele permanecer subdiagnosticada y subestimada, lo que retrasa la detección temprana y el acceso oportuno a estrategias de prevención y tratamiento”, sostiene la Dra. Verónica Volberg (M.N 86.612), jefa de la División Cardiología del Hospital de Clínicas.

Por su lado, la Dra. Analía Aquieri (M.N 114.729), médica cardióloga del Laboratorio de Hipertensión Arterial del mismo hospital, manifestó: “Las mujeres fallecen con mayor frecuencia por infartos y accidentes cerebrovasculares que por cánceres ginecológicos. Aunque durante la etapa fértil cuentan con la protección de sus hormonas, esa ventaja disminuye con la llegada de la menopausia, momento en el que el riesgo cardiovascular aumenta de manera significativa”.

“Este incremento es aún más marcado en aquellas que presentan factores de riesgo cardiovascular propios de las mujeres como la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional, la menopausia precoz, niños con bajo peso al nacer, partos prematuros, enfermedad autoinmune o tratamiento oncológico para el cáncer de mama”, agregó la Dra. Aquieri.

Muertes cardiovasculares, un resultado de años

Si bien las enfermedades cardiovasculares no se presentan de una única manera, la más común es la aterosclerosis, un proceso progresivo en el que las arterias se endurecen y se estrechan por la acumulación de grasa, colesterol e inflamación crónica.

“En el 52% de las mujeres que participaron del estudio del Hospital de Clínicas –de una edad promedio de 58 años-, se detectaron placas de ateroma, acumulaciones de colesterol que se forman dentro de las arterias que predisponen la aparición de ACV o infarto”, sostiene el Dr. Joel Valledor (M.N. 167.569), jefe de residentes en la División Cardiología del hospital de la UBA.

Este fenómeno puede comenzar en edades tempranas y avanzar durante años sin presentar síntomas. Cuando afecta a las arterias coronarias, puede desencadenar un infarto agudo de miocardio, que ocurre cuando se interrumpe de forma súbita el flujo de sangre hacia el corazón. El infarto es una de las principales causas de muerte súbita y cerca de un tercio de las personas fallece antes de recibir atención médica.

Otra de las afecciones frecuentes es el accidente cerebrovascular (ACV), que afecta a uno de cada cuatro individuos a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos se produce por la obstrucción de una arteria que irriga el cerebro y puede dejar secuelas motoras, del lenguaje o cognitivas que impactan de manera significativa en su autonomía.

“La mayoría de las muertes cardiovasculares son evitables. Son el resultado de años de descuido, falta de controles y la falsa creencia de que la salud solo se pierde cuando aparece el dolor. Y en este campo, cuanto antes se actúe, mayor es la posibilidad de cambiar el destino”, explica el Dr. Nicolás Heredia (M.N. 85.106), jefe de la División Cirugía Vascular del Hospital de Clínicas UBA. En ese sentido, destacó la importancia de asistir a controles periódicos.

La fórmula recomendada: hábitos saludables y controles regulares

La prevención es una herramienta fundamental que debe sostenerse a lo largo de toda la vida. Esta debe incluir:

– No fumar. El tabaco duplica el riesgo de infarto y ACV y acelera el envejecimiento de las arterias. Abandonarlo reduce el riesgo incluso en personas que fumaron durante décadas.

– Controlar la presión arterial. La hipertensión daña las arterias de manera constante, aunque no produzca síntomas. De hecho, entre las mujeres evaluadas en el Hospital de Clínicas en las que se detectó hipertensión arterial, el 22% desconocía que padecía esta condición.

– Controlar y mantener niveles adecuados de glucosa y colesterol. Cada valor fuera de rango es una agresión diaria a las arterias. “Muchas enfermedades pueden evitarse o detectarse tempranamente con controles simples y oportunos”, destacó la Dra. Volberg.

– Hacer actividad física regularmente. Caminar, moverse y evitar el sedentarismo mejora la circulación, controla el peso y reduce la inflamación vascular. No se trata de hacer deporte extremo, sino de evitar la inactividad crónica. Y se recomienda implementar técnicas de relajación como el yoga.

– Llevar una alimentación saludable. Reducir ultraprocesados, exceso de sal, grasas poco saludables y priorizar alimentos reales tiene un impacto directo sobre la salud cardiovascular. Lo que se come todos los días pesa más que lo que se come de vez en cuando.

Agencia Noticias Argentinas.