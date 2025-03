La planta trepadora del otoño: estalla en flores violetas y sus frutos tienen propiedades medicinales

La pasiflora (Passiflora caerulea), también conocida como flor de la pasión, es una de las plantas trepadoras más atractivas y versátiles que pueden cultivarse en jardines y balcones. Su crecimiento vigoroso, su resistencia a distintas condiciones climáticas y sus llamativas flores la convierten en una excelente opción para quienes buscan una planta ornamental de fácil mantenimiento. Además, el otoño es una época ideal para su plantación y adaptación al entorno.

Originaria de América del Sur, la pasiflora es una planta perenne de rápido crecimiento que se enreda con facilidad en cercos, pérgolas y muros. Sus flores, de tonos azulados y violetas con un centro blanco, no solo son atractivas, sino que también poseen un aroma suave y particular. Además, produce frutos comestibles conocidos como «mburucuyá» o maracuyá silvestre, de sabor ligeramente ácido y alto contenido en vitamina C.

Fotos gentileza.-

Otro de sus grandes beneficios es su uso medicinal. La pasiflora ha sido utilizada tradicionalmente para tratar problemas de ansiedad e insomnio debido a sus propiedades sedantes naturales.

Cultivo en otoño: una ventaja estratégica

El otoño es una de las mejores estaciones para plantar pasiflora, ya que las temperaturas más frescas y la mayor humedad del suelo facilitan su adaptación sin el estrés del calor extremo del verano. Además, al establecerse en esta época, la planta desarrolla un sistema radicular fuerte durante los meses fríos y florece con mayor intensidad en primavera y verano.

Para cultivarla con éxito en otoño, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Ubicación : Prefiere suelos bien drenados y una exposición soleada o de semisombra. En climas muy fríos, se recomienda proteger la base con mulch o mantillo.

Riego : Durante el primer año, necesita riegos regulares para favorecer su crecimiento. Una vez establecida, tolera periodos de sequía moderada.

Soporte : Como es una planta trepadora, requiere de estructuras como enrejados o cercos donde pueda aferrarse con sus zarcillos.

Poda : En invierno se pueden eliminar ramas secas o débiles para favorecer su desarrollo en primavera.

Multiplicación: Se puede propagar por semillas o esquejes, siendo estos últimos el método más rápido y eficaz.

Además de embellecer cualquier espacio, la pasiflora atrae polinizadores como abejas y mariposas, promoviendo la biodiversidad en el jardín. Su fácil mantenimiento y su resistencia a diversas condiciones climáticas la convierten en una opción ideal para quienes buscan una planta ornamental con múltiples beneficios.

Con la llegada del otoño, es el momento perfecto para incluir la pasiflora en jardines y balcones, asegurando su crecimiento óptimo y una floración espectacular en las estaciones siguientes.