Las cinco flores para sembrar en septiembre: florecen rápido y alegran tu jardín

Con la llegada de la primavera, la tierra se reactiva y muchas especies encuentran el momento justo para desarrollarse. Sembrar en septiembre garantiza un crecimiento vigoroso y, sobre todo, una recompensa rápida: flores que se abren en el mismo mes o poco después. A continuación, te contamos cuáles son las cinco especies recomendadas para esta temporada y cómo cuidarlas.

Caléndula: resistente y llena de color

La caléndula es una de las flores más agradecidas. Su siembra en septiembre asegura una germinación rápida y una floración que se extiende durante meses. Además, es resistente al frío tardío y actúa como repelente natural de insectos en la huerta. Necesita sol directo y riego moderado.

Alegría del hogar: ideal para macetas

Las alegrías del hogar crecen muy bien en semisombra, por lo que son perfectas para balcones y espacios con menos horas de sol. Su gran ventaja es que florecen de manera continua y abundante. Para mantenerlas fuertes, conviene abonar con compost casero o fertilizante líquido cada dos semanas.

Petunias: colorido intenso en poco tiempo

Las petunias son un clásico de la primavera. En pocas semanas después de la siembra, ya muestran sus flores de colores intensos. Son ideales para canteros y macetas colgantes. Requieren buen sol, riego frecuente y retirar flores marchitas para estimular nuevas.

Girasoles enanos: mini sol en el jardín

Septiembre es el mes perfecto para sembrar girasoles enanos, que alcanzan unos 40 o 50 centímetros y florecen en poco tiempo. Son muy atractivos en bordes de canteros y se adaptan bien a macetas grandes. Solo necesitan sol pleno y tierra bien drenada.

Pensamientos: delicados y resistentes

Los pensamientos soportan temperaturas frescas y regalan flores delicadas en una amplia gama de colores. Son fáciles de sembrar y se adaptan tanto a macetas como al suelo. Para prolongar la floración, es clave regar con frecuencia y mantener la tierra húmeda sin encharcar.

Consejos para lograr una floración abundante