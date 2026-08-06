Los tres ejercicios que ayudan a aliviar el dolor de espalda y fortalecen la zona lumbar, según un especialista

El dolor de espalda afecta a millones de personas y figura entre las principales causas de consulta médica en todo el mundo. Aunque muchas veces la primera reacción es hacer reposo o recurrir a analgésicos, cada vez más especialistas coinciden en que el movimiento adecuado suele ser una parte fundamental de la recuperación.

Cuando no existen lesiones estructurales importantes, como determinadas hernias discales o fracturas, fortalecer el core —el conjunto de músculos que estabilizan la columna, el abdomen y la pelvis— puede disminuir la carga sobre la zona lumbar y mejorar la funcionalidad en la vida cotidiana.

¿Por qué fortalecer el core ayuda a aliviar el dolor lumbar?

El entrenador y licenciado en Ciencias del Deporte Tommy Álvarez sostiene que el beneficio no depende únicamente del ejercicio elegido, sino de la forma en que se ejecuta.

Según explica, una técnica deficiente hace que el cuerpo busque compensaciones, utilizando músculos que no deberían asumir el esfuerzo principal. Esa sobrecarga puede aumentar las molestias en lugar de reducirlas.

Por eso recomienda comenzar con movimientos sencillos, progresivos y controlados, priorizando siempre la calidad de cada repetición antes que la cantidad.

1. Cuarto de crunch con banda elástica

El primer ejercicio consiste en una versión reducida del crunch tradicional. En lugar de levantar completamente el torso, el objetivo es realizar una contracción parcial para activar de manera más eficiente toda la musculatura del tronco.

Antes de iniciar el movimiento, es fundamental generar tensión en el abdomen, mantener la espalda en posición neutra, activar los dorsales y colocar la barbilla levemente hacia el pecho.

Uno de los errores más frecuentes es intentar incorporarse demasiado. La idea no es hacer un abdominal clásico, sino elevar ligeramente el torso mientras el resto del cuerpo permanece firme.

Este ejercicio también puede realizarse de manera isométrica, sosteniendo la posición durante varios ciclos de respiración.

2. Insecto corto (Dead Bug)

La segunda propuesta es una versión adaptada del conocido dead bug, especialmente indicada para quienes presentan sensibilidad en la región lumbar.

La posición inicial se realiza con las piernas elevadas y las rodillas flexionadas a 90 grados. Desde allí se baja lentamente un pie hasta tocar apenas el suelo y luego se vuelve al punto de partida, alternando ambas piernas.

Durante todo el ejercicio, la espalda baja debe mantenerse apoyada contra el piso para evitar movimientos compensatorios.

Este ejercicio ayuda a:

Mejorar el control motor.

Fortalecer la musculatura estabilizadora de la pelvis.

Activar el core sin generar una gran carga sobre la columna.

Además, el recorrido corto permite que personas con molestias puedan entrenar sin exigir demasiado la zona lumbar.

3. Insecto largo: una progresión para quienes ya dominan el movimiento

La tercera variante representa un nivel superior de dificultad.

La posición inicial es igual a la del ejercicio anterior, pero en lugar de flexionar la pierna, se la extiende casi por completo hacia el suelo sin llegar a apoyarla.

Mientras una pierna se estira, la otra permanece flexionada, siempre conservando el abdomen activo y la espalda completamente pegada al piso.

Si durante la ejecución la pelvis pierde estabilidad o la zona lumbar deja de estar apoyada, significa que todavía conviene continuar trabajando con la versión más sencilla.

La técnica es más importante que la intensidad

Para Álvarez, uno de los errores más habituales es querer avanzar demasiado rápido.

Muchas personas abandonan estos ejercicios porque sienten molestias desde las primeras repeticiones, cuando en realidad el problema suele estar relacionado con una mala ejecución o con intentar realizar una variante demasiado exigente.

Por eso recomienda progresar paso a paso, sin acelerar los tiempos y prestando atención a cada movimiento.

Un trabajo gradual sobre la musculatura profunda del abdomen y la pelvis puede convertirse en un gran aliado para disminuir la sobrecarga sobre la columna y reducir el dolor lumbar con el paso de las semanas.