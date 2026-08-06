Joyas con personalidad propia

No hace falta renovar todo el guardarropa para darle un aire nuevo a un look. A veces, basta con una joya: un anillo llamativo, un collar con un dije especial o una pulsera que combine diseño y significado.

La inspiración llega de la mano de piezas con significado. Corazones, estrellas, flores, piedras de color y diseños de líneas orgánicas marcan el pulso de la temporada y reflejan una tendencia que apuesta por lo personal. Ya no se trata solo de elegir un accesorio porque combina con la ropa, sino porque representa un recuerdo, una emoción o simplemente una parte del propio estilo.

Esta búsqueda de identidad también se refleja en las nuevas colecciones de Pandora, donde collares, pulseras, anillos y aros se combinan con dijes y detalles inspirados en la naturaleza para crear composiciones únicas. La propuesta invita a mezclar piezas, sumar capas y construir una colección personal que evolucione con el tiempo.

Otra de las claves es dejar atrás las reglas rígidas. El layering sigue vigente, pero con un enfoque más libre: collares diferentes, pulseras superpuestas y anillos en diferentes dedos conviven en un mismo look para lograr un resultado moderno y relajado. La clave está en equilibrar piezas delicadas con otras de mayor presencia, sin perder armonía.

Las siluetas también evolucionan. Conviven diseños minimalistas con formas escultóricas, curvas suaves y acabados orgánicos que aportan un aire contemporáneo. A eso se suman las piedras de color, capaces de iluminar incluso los estilismos más simples y aportar un toque de frescura sin necesidad de renovar por completo el outfit.

En un momento en el que la moda celebra cada vez más la autenticidad, las joyas dejan de ser un simple complemento para convertirse en una extensión del estilo personal. Un anillo especial, una pulsera con dijes o un collar con un símbolo significativo pueden transformar un conjunto básico y hacerlo sentir único.

¿Cómo combinarlas?

Durante mucho tiempo, la consigna fue elegir una pieza protagonista. Hoy, la tendencia propone lo contrario: mezclar collares de distintos largos, sumar pulseras y jugar con varios anillos para construir un estilo propio. Según Carlota García, Head Country – Centro América y Cono Sur de Pandora, la clave está en encontrar un equilibrio y animarse a experimentar. “Nuestras piezas están pensadas para combinarse entre sí y crear composiciones que reflejan la personalidad de cada persona. No hay reglas estrictas: lo importante es sentirse auténtica”.