Ni caminar ni levantar pesas: el ejercicio que fortalece los huesos después de los 60

Después de los 60, hacer ejercicio deja de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta que ayuda a conservar la independencia.

Con el paso de los años, los huesos pierden densidad de manera natural. Esa disminución aumenta el riesgo de osteoporosis y de fracturas, especialmente en mujeres después de la menopausia, aunque también afecta a los hombres a medida que envejecen.

La buena noticia es que el ejercicio sigue siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la salud ósea. Y no todo pasa por levantar peso en un gimnasio. Hay una disciplina milenaria que combina movimientos lentos, control corporal y equilibrio, y que cada vez cuenta con más respaldo científico: el Tai Chi.

Por qué los huesos se debilitan después de los 60

A partir de los 60 años, el organismo pierde masa ósea con mayor rapidez. Si a eso se suma el sedentarismo, el riesgo de osteoporosis y de fracturas aumenta considerablemente.

Pero la fortaleza de los huesos no depende únicamente del calcio o de la vitamina D. También necesita movimiento. Cuando los huesos reciben estímulos mecánicos a través de la actividad física, el organismo activa procesos que ayudan a conservar su estructura.

El Tai Chi: una alternativa para cuidar los huesos

El Tai Chi nació como un arte marcial, pero hoy es reconocido en todo el mundo como una actividad física especialmente beneficiosa para las personas mayores.

Sus movimientos son suaves, lentos y continuos. No requiere saltos ni ejercicios de alto impacto, pero sí exige controlar el peso del cuerpo, mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, aspectos que estimulan tanto los músculos como el sistema óseo.

En los últimos años, distintas investigaciones comenzaron a demostrar que practicar Tai Chi de forma regular puede ayudar a conservar la densidad mineral ósea, especialmente cuando se sostiene durante varios meses. Revisiones científicas publicadas en 2025 y 2026 concluyeron que las personas mayores con osteopenia u osteoporosis que practicaron Tai Chi durante más de 24 semanas presentaron mejoras significativas en la densidad ósea de la columna lumbar y la cadera.

Mucho más que huesos fuertes

El tai chi es una práctica ancestral. Fotos gentileza.-

Uno de los grandes beneficios del Tai Chi es que trabaja varias capacidades al mismo tiempo.

Entre ellas:

mejora el equilibrio;

fortalece las piernas;

aumenta la coordinación;

favorece la movilidad;

mejora la postura;

ayuda a reducir el riesgo de caídas.

Precisamente las caídas representan una de las principales causas de fracturas en adultos mayores. Por eso, los especialistas consideran que cualquier actividad que mejore la estabilidad también contribuye indirectamente a proteger los huesos. Una revisión de 26 ensayos clínicos encontró que el Tai Chi mejora de forma moderada el equilibrio en personas mayores de 60 años.

¿Hace falta practicar todos los días?

No.

Los estudios muestran que la constancia es mucho más importante que la intensidad.

Las mayores mejoras suelen observarse cuando la práctica se mantiene durante varios meses, con dos o tres clases semanales o más, adaptadas a las posibilidades de cada persona.

Cómo empezar de forma segura

Si nunca hiciste Tai Chi, lo más recomendable es comenzar con clases para principiantes o grupos destinados a adultos mayores.

También conviene:

usar ropa cómoda;

practicar sobre una superficie estable;

realizar movimientos lentos, sin forzar el cuerpo;

consultar al médico antes de iniciar cualquier actividad física si existen enfermedades previas.

El objetivo no es rendir, sino envejecer mejor

Después de los 60, hacer ejercicio deja de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta que ayuda a conservar la independencia.

En ese sentido, el Tai Chi ofrece una combinación poco habitual: fortalece el cuerpo sin exigir movimientos bruscos, mejora el equilibrio, favorece la movilidad y, además, puede contribuir a mantener la salud de los huesos cuando se practica de manera sostenida.

No reemplaza otros hábitos fundamentales, como una alimentación adecuada o los controles médicos, pero sí puede convertirse en un gran aliado para llegar a la vejez con mayor autonomía y una mejor calidad de vida.