El champagne de sauco de Sara Itkin, la médica yuyera de Bariloche: una receta natural con flores patagónicas

En plena floración del sauco, cuando los caminos del sur se tiñen de racimos blancos y el aire se vuelve perfumado, Sara Itkin, la médica yuyera de Bariloche, invita a aprovechar este momento de la naturaleza con una receta que combina tradición, ciencia y sensibilidad: su champagne de sauco casero.

Desde su cuenta de Instagram, la médica —reconocida por unir la medicina académica con los saberes ancestrales— compartió el paso a paso para elaborar esta bebida fermentada natural que no sólo celebra el sabor del sauco, sino también su energía vital.

“Con los saúcos en esplendor, es el momento para realizar su champagne”, escribió Itkin, acompañando su publicación con imágenes de flores recién cosechadas.

Champagne de sauco: la receta de Sara Itkin

La preparación, sencilla y completamente natural, requiere apenas unos pocos ingredientes y un poco de paciencia:

12 penachos de flores de sauco (sin los cabitos verdes)

(sin los cabitos verdes) ½ kilo de azúcar blanco

2 cucharadas de vinagre de manzana

La cáscara rallada de un limón y el resto del limón cortado en rodajas

4½ litros de agua

Itkin recomienda colocar todos los ingredientes en una damajuana o bidón, agitar y dejar reposar durante 24 horas, cubriendo el recipiente con un trapo. Luego, se cuela, se desechan los sólidos y el líquido se embotella en botellas de plástico bien tapadas, que deben descansar en un lugar oscuro durante 20 días.

El resultado, según la médica, es una bebida levemente efervescente, con notas florales y frescas, perfecta para brindar con la naturaleza.

El valor del sauco en la medicina natural

El sauco (Sambucus nigra) es una planta nativa que crece en forma silvestre en gran parte de la Patagonia y es conocida por sus propiedades medicinales. Sus flores y frutos se utilizan tradicionalmente para aliviar cuadros gripales, estimular las defensas y favorecer la eliminación de toxinas.

Para Itkin, este tipo de preparaciones rescatan el vínculo entre salud y territorio. “Las plantas son la medicina más antigua que existe”, afirma. “Están estudiadas, se sabe su composición química, cómo actúan en nuestro organismo y sus efectos colaterales. Representan una medicina económica, segura y comunitaria”.

Una médica que honra los saberes de la tierra

Formada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Sara Itkin llegó a la Patagonia hace más de dos décadas y encontró en Bariloche su hogar. Desde entonces, dedica su vida a revitalizar los conocimientos botánicos y ancestrales, uniendo la ciencia con la sabiduría popular.

“Me defino como médica yuyera porque valoro mi formación, pero también el conocimiento intuitivo de quienes aprendieron a sanar con las plantas”, explica.

Su mirada trasciende la medicina tradicional. Habla de alimentación consciente, ecosistemas sanos y comunidades conectadas con la tierra. Y en cada receta o recomendación, busca recordarnos que las plantas no son sólo remedio: son memoria, cultura y salud compartida.

El champagne de sauco es apenas un ejemplo de cómo Itkin transforma los ciclos naturales en oportunidades de bienestar. En lugar de medicamentos industriales, propone mirar al jardín, al bosque o al borde del camino.

Así, una flor efímera se convierte en símbolo de celebración, en una copa que —como dice ella— “brinda por la vida que se multiplica cuando la cuidamos”.