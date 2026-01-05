Ni aire ni ventilador: 10 trucos para enfriar la casa cuando hace muy calor

Para quienes buscan evitar el consumo eléctrico del aire acondicionado o el ventilador, existen métodos simples y ecológicos que refrescan el hogar en pocos minutos y reducen el gasto energético que, en las temporadas venideras es más altas.

Por eso, el foco está puesto en soluciones sustentables que cuidan el planeta y el bolsillo de los usuarios. Estos trucos aprovechan:

Aire natural.

Ventilación cruzada.

Uso inteligente de materiales.

Métodos simples y cotidianos.

Todo suma para bajar la temperatura interior sin recurrir a aparatos eléctricos.

10 formas prácticas y rápidas de enfriar la casa sin aire ni ventilador

Abrir ventanas estratégicamente

Generar ventilación cruzada abriendo dos ventanas opuestas para que el aire circule.

Usar cortinas claras y livianas

Permiten la entrada de luz natural, pero, bloquean el calor directo del sol.

Colocar un trapo húmedo en la ventana

Al evaporarse el agua, refresca el aire que entra.

Rociar con agua pisos y paredes

Es ideal, especialmente, si son de cerámica porque ayudan a bajar la temperatura.

Apagar luces y electrodomésticos innecesarios

Las lámparas y cargadores emiten calor extra.

Sumar plantas de interior

Además de decorar, las plantas aportan humedad y frescura natural.

Cerrar puertas de habitaciones no usadas

Concentra el aire fresco en los espacios que la persona habita.

Cocinar en horarios más frescos

El calor del horno se mantiene horas y sube la temperatura.

Usar colores claros en la decoración

Se deben usar paredes, fundas y cortinas claras porque reflejan la luz y reducen calor.

Crear un spray de agua fría:

Vaporizar el ambiente para refrescarlo de inmediato en días de extremo calor.

Estos hábitos no solo ayudan a mantener una casa fresca en primavera y verano, sino que, también permiten:

Reducir el consumo energético.

Ahorrar dinero.

Contribuir a un estilo de vida más sustentable.

Con pequeñas acciones, es posible lograr confort sin dañar el planeta, cuidar el dinero y llevar una vida más sustentable.