Omega 3: un estudio argentino revela que ayuda a bajar la presión arterial y la inflamación

Un grupo de científicos locales presentó los resultados de un ensayo clínico que demuestra el impacto positivo del omega-3 en pacientes con hipertensión y colesterol elevado. Se trata de uno de los estudios más completos sobre este ácido graso en nuestro país, que abre nuevas posibilidades en el cuidado cardiovascular.

Cómo se realizó el ensayo

El trabajo, denominado OMECARDIO, se llevó adelante en el Centro Médico Santa María de la Salud, el Hospital Universitario Austral y el Instituto BIOMED (UCA-CONICET). Fue un ensayo randomizado, doble ciego y controlado con placebo, en el que participaron 130 personas adultas bajo tratamiento médico estable.

Durante 12 semanas, un grupo recibió placebo y otro consumió dos cápsulas diarias de omega-3 de alta pureza (EPA y DHA en proporción 1,2:1), que se sumaron a la medicación habitual para hipertensión y dislipemia.

Resultados alentadores en pocas semanas

Las evaluaciones incluyeron controles de presión arterial en consultorio y con monitoreo ambulatorio de 24 horas, además de estudios de rigidez arterial y análisis de biomarcadores inflamatorios.

Los pacientes que recibieron omega-3 mostraron una mejoría significativa en la presión arterial, reducción de la inflamación y mayor elasticidad vascular. El beneficio fue evidente en apenas 12 semanas de tratamiento.

Seguridad y tolerancia

Otro dato clave es que el suplemento fue bien tolerado por los voluntarios, sin efectos adversos relevantes. Esto refuerza la seguridad de su uso como complemento en la prevención cardiovascular.

Medicina personalizada y prevención

Para la Dra. Carol Kotliar, investigadora principal, el estudio demuestra que la incorporación del omega-3 puede convertirse en una estrategia útil para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida. No obstante, subrayó que su uso debería considerarse como parte de un enfoque de medicina personalizada, orientado a pacientes con un perfil de riesgo definido, y no como un suplemento universal.

Un hallazgo presentado al mundo

El protocolo del ensayo fue aprobado por ANMAT y un Comité Ético acreditado. Los hallazgos ya fueron compartidos en congresos internacionales de referencia, como el Congreso Europeo de Hipertensión Arterial, el Congreso Mundial de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología, lo que le otorga respaldo científico a nivel global.