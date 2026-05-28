Por qué el hilo blanco de la mandarina es más importante de lo que se cree: la respuesta de una especialista

Por qué el albedo de la mandarina es importante.

La médica especialista en aparato digestivo María Muñoz advirtió que una de las partes más descartadas de la mandarina podría aportar importantes beneficios nutricionales y cumplir un rol clave tanto para la fruta como para el organismo.

Se trata del hilo blanco que recubre los gajos, conocido como albedo, una capa que muchas personas retiran por costumbre o por su textura, sin saber que contiene fibra, vitaminas y antioxidantes.

Por qué el albedo de la mandarina es importante

Según explicó la especialista, esta parte blanca cumple una función esencial para la propia fruta. Actúa como una barrera de protección frente a insectos, microorganismos y radiación solar, además de ayudar a conservar la pulpa y retrasar la oxidación.

Pero sus beneficios también alcanzan al cuerpo humano.

“El albedo es rico en pectina, una fibra que ralentiza la absorción del azúcar”, señaló Muñoz. Además, explicó que contiene vitamina C, flavonoides, potasio y magnesio, nutrientes asociados al cuidado del sistema inmune, la piel y los vasos sanguíneos.

Qué beneficios aporta consumirlo

Entre las propiedades más destacadas del hilo blanco de la mandarina aparecen:

Mayor aporte de fibra

Mejor control de la absorción de azúcares

Acción antioxidante

Contribución al sistema inmune

Aporte de minerales esenciales

Los especialistas remarcan que este tipo de compuestos también ayudan a combatir el envejecimiento celular y favorecen una alimentación más completa.

La sandía, otra fruta destacada por la especialista

Además de hablar sobre la mandarina, María Muñoz también destacó los beneficios de la sandía, especialmente durante el verano y las olas de calor.

La médica explicó que esta fruta contiene cerca de un 90% de agua, por lo que ayuda a mantener una buena hidratación. También aporta antioxidantes como licopeno y betacarotenos, además de tener pocas calorías.

Otro de los puntos destacados es la presencia de citrulina, un aminoácido que favorece el flujo sanguíneo y puede colaborar en la recuperación muscular tras la actividad física.

Cómo elegir una buena sandía

Según la especialista, existen algunas señales simples para reconocer una sandía madura y dulce:

Que tenga manchas amarillas en la cáscara

Que pese bastante para su tamaño

Que presente marcas naturales del contacto con insectos

Evitar las que tengan colores demasiado apagados o muy oscuros

Estos detalles suelen indicar que la fruta maduró correctamente y tiene mayor contenido de agua y azúcar natural.